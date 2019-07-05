親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

台灣有可能用「網路實名制」打擊假新聞嗎？

傳被郭台銘點名有立場 藍七七造勢二主持人遭撤換

化解公債交易商拒報價窘境 櫃買中心8日開會研商制度

2019-07-05 15:40經濟日報 記者蔡靜紋╱即時報導

公債主要交易商近日聯手申請不報價，導致20年指標公債連兩日「零報價」，為解決問題，櫃買中心邀請主要公債交易商8日邀請相關主管機關及中央公債主要交易商共同研商報價制度，是否需要調整公債交易商報價機制。

7月2日某銀行在等殖成交系統買進多筆20年期指標公債，因20年債流動性不佳、一券難求，券商不得已買進價格較貴的20年券，以致現虧17點，折算約虧損150萬元。因依現行規定，公債交易商負有報價義務，但也因此被吃豆腐。

據了解，20年債的流動性差，這種搶券的問題動不動每隔一、二年就出現一次，讓券商不勝其擾。近二天交易商集體向櫃買中心申請不報價，做「沉默的抗議」。

櫃買中心對此事表示，此事未發現有影響價格或處分獲利情形，該業者也已依規定全數申報出借，可作為當日賣超自營商的交割券源，且其出借所申報的借券費率為0%，亦未有哄抬借券費率的情形。該事件之主因在於20年期指標公債的市場流通籌碼較少，使得賣超的自營商無法順暢回補，最後產生回補的價差損失。

櫃買中心表示，考量近期國內公債發行市場與投資人結構已有變化，將於7月8日邀請相關主管機關及中央公債主要交易商共同研商公債交易商報價制度改善方案，以期能夠更加兼顧健全市場發展與主要交易商的風險管理。

櫃買中心解釋，為活絡公債交易與促進公債市場健全發展，我國於2003年建立中央公債主要交易商制度，明訂中央公債主要交易商之義務，並給予適當之權利。我國中央公債主要交易商制度係參考美國Primary Dealer制度所設計，除在初級市場負有積極參與公債發行投標的責任，並在次級市場負有對5年、10年、20年期指標公債報價的義務，也享有可向央行融通資金，以及櫃買中心業務服務費減免等權利。

我國中央公債主要交易商是由具有債券自營業務許可的證券、銀行、票券公司，依其能力與意願主動向中央銀行申請，同時亦須向主管機關說明具備履行報價義務及妥適的風險管理能力，並經審核通過後才能成為中央公債主要交易商，目前計有14家。各家業者長期以來相當積極參與公債報價與交易，對於活絡國內公債交易，以及建立即時的短、中、長期利率指標具有相當重要的貢獻。

公債櫃買中心借券
炎炎夏日何處去 送你 7-11 吃冰趣

相關新聞

台股陷量縮狹幅整理 這個因素影響大

2019-07-05 12:27

三星新機助陣 散熱廠再展強勢

2019-07-05 11:19

太陽能上半年裝機高峰結束 市場觀望

2019-07-05 10:24

投顧：台股中多格局 留意鏡頭、PA等族群

2019-07-05 08:27

明星股搶先看 卡位復仇行情3大指南

2019-07-05 12:03

五分鐘找出優質填息股 賺飽股利

2019-07-04 15:41

上緯釋股案 經部：變更海能風電發起人將喪失開發資格

2019-07-05 15:21

大立光、台積下周法說 台股觀望氛圍濃

2019-07-05 14:42

瓦城上沖下洗 柏文接棒暖身

2019-07-05 14:42

台股盤整游走10日線 量能萎縮

2019-07-05 11:16

美股休市 台股上攻看量能

2019-07-05 08:54

業績三增股 盤面焦點

2019-07-05 00:54

一天火速填息 下半年飆股出列

2019-07-05 00:54

就市論勢／食品、生技族群 有看頭

2019-07-04 23:47

鋼鐵族群 投資價值浮現

2019-07-04 23:46

除權息大戲 下周接棒演出

2019-07-04 23:36

六電子股除息首日 活跳跳

2019-07-04 23:36

壽險也搶進 特別股ETF規模大增

2019-07-04 22:57

台股回神量縮反彈 法人：靜待華為事件演變

2019-07-04 15:03

散熱族群 雙鴻、泰碩雙填息

2019-07-04 14:43

台股震盪收紅 被動元件最強

2019-07-04 14:43

諾基亞來牽手 5G供應鏈透紅

2019-07-04 14:43

台股狹幅震盪 終場上漲32點收10,775

2019-07-04 14:18

謝金河：假如台商回流成真…台股有沒有機會重返榮耀？

2019-07-04 13:25

台積電18日法說會 外資搶先提五大問

2019-07-04 11:14

資金簇擁 被動元件族群強勢走紅

2019-07-04 11:13

曾讓股市名人「海哥」受重傷！走過3年低潮 生技股透出曙光

2019-07-03 13:55

正負10%！逆向祕訣 年線乖離率探台股潛力與風險

2019-06-28 10:50

搶息特攻隊 3大撇步大撈1.6兆股息

2019-06-28 10:47

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(下)

2018-07-16 15:33

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(上)

2018-07-16 12:48

一日內火速填息 14檔準飆股出列

2019-07-04 19:57
看更多

熱門文章

一天火速填息 下半年飆股出列

2019-07-05 00:54

一日內火速填息 14檔準飆股出列

2019-07-04 19:57

壽險也搶進 特別股ETF規模大增

2019-07-04 22:57

投顧：台股中多格局 留意鏡頭、PA等族群

2019-07-05 08:27

除權息大戲 下周接棒演出

2019-07-04 23:36

國巨、華新科 認購夯

2019-07-04 23:25

業績三增股 盤面焦點

2019-07-05 00:54

台積18日法說 外資提五問

2019-07-05 00:54

穩懋6月營收衝高 外資喊買

2019-07-05 00:54

六電子股除息首日 活跳跳

2019-07-04 23:36

鋼鐵族群 投資價值浮現

2019-07-04 23:46

BDI大漲 裕民、新興揚帆

2019-07-04 23:46

億豐專利訴訟和解 付1.7億

2019-07-04 23:46

原相第2季業績增逾4成 本季會更旺

2019-07-04 19:22

原相 本季營運將成長

2019-07-04 23:55

台光電Q2業績 優於預期

2019-07-04 23:46

鈺太營收 連兩月創高

2019-07-04 23:55

三星新機助陣 散熱廠再展強勢

2019-07-05 11:19

台股陷量縮狹幅整理 這個因素影響大

2019-07-05 12:27

玉晶光7月25日除息 每股配發3.5元現金股利

2019-07-04 16:34

泰碩 下半年逐季走升

2019-07-04 23:46

太陽能上半年裝機高峰結束 市場觀望

2019-07-05 10:24

精誠 搶智能照護商機

2019-07-04 23:46

新普6月營收 同期新高

2019-07-04 23:55

美股休市 台股上攻看量能

2019-07-05 08:54

復盛 6月營收大增20％

2019-07-04 23:46

權值股熄火 台股量縮小漲9點收10,785

2019-07-05 13:47

就市論勢／食品、生技族群 有看頭

2019-07-04 23:47

下半年韓系客戶新機挹注 神盾邁向填息之路

2019-07-05 10:51

精元 5月每股純益0.44元

2019-07-04 23:46

瑞昱三大產品發威 Q2營收再創歷史新高

2019-07-05 09:57

傳奇、鈊象 6月營收攀峰

2019-07-04 23:46

嘉聯益7月23日除權息 每股將發股利0.6元

2019-07-04 17:09

信邦8月1日除息 後市看俏

2019-07-04 23:46

旭然砸5億 越南蓋新廠

2019-07-04 23:55

晶睿業績 連兩季創高

2019-07-04 23:46

新機上市挹注 宏達電6月營收14.6億、月增93%

2019-07-05 15:21

大立光6月合併營收40.76億元 月減19%

2019-07-05 15:38

6月營收／威剛+7.5％ SSD出貨升溫

2019-07-04 23:49

台股人氣退場 但季線未失守前逢低可偏多布局

2019-07-05 14:58
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top