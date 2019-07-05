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台灣有可能用「網路實名制」打擊假新聞嗎？

傳被郭台銘點名有立場 藍七七造勢二主持人遭撤換

大立光6月合併營收40.76億元 月減19%

2019-07-05 15:38經濟日報 記者劉芳妙╱即時報導

大立光電 (3008)公布6月合併營收40.76億元，較上月營收衰退19%，較去年同期衰退10%；第2季營收季成長43%，較去年同期成長15%；今上半年度累計合併營收239.04億元，較去年同期成長13%。

大立光預期，7月營收將優於6月表現。

營收大立光
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