化解公債交易商拒絕報價窘境 櫃買中心8日研商報價制度

2019-07-05 15:35 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡靜紋 ╱即時報導



公債主要交易商近日聯手申請不報價，導致20年指標公債連兩日「零報價」，為解決問題，櫃買中心邀請主要公債交易商8日邀請相關主管機關及中央公債主要交易商共同研商報價制度，是否需要調整公債交易商報價機制。

7月2日某銀行在等殖成交系統買進多筆20年期指標公債，因20年債流動性不佳、一券難求，券商不得已買進價格較貴的20年券，以致現虧17點，折算約虧損150萬元。因依現行規定，公債交易商負有報價義務，但也因此被吃豆腐，現在交易商集體向櫃買中心申請不報價，做「沉默的抗議」。

櫃買中心對此事表示，此事未發現有影響價格或處分獲利情形，該業者也已依規定全數申報出借，可作為當日賣超自營商的交割券源，且其出借所申報的借券費率為0%，亦未有哄抬借券費率的情形。該事件之主因在於20年期指標公債的市場流通籌碼較少，使得賣超的自營商無法順暢回補，最後產生回補的價差損失。

櫃買中心表示，考量近期國內公債發行市場與投資人結構已有變化，將於7月8日邀請相關主管機關及中央公債主要交易商共同研商公債交易商報價制度改善方案，以期能夠更加兼顧健全市場發展與主要交易商的風險管理。

櫃買中心解釋，為活絡公債交易與促進公債市場健全發展，我國於2003年建立中央公債主要交易商制度，明訂中央公債主要交易商之義務，並給予適當之權利。

我國中央公債主要交易商制度係參考美國Primary Dealer制度所設計，除在初級市場負有積極參與公債發行投標的責任，並在次級市場負有對5年、10年、20年期指標公債報價的義務，也享有可向央行融通資金，以及櫃買中心業務服務費減免等權利。

我國中央公債主要交易商是由具有債券自營業務許可的證券、銀行、票券公司，依其能力與意願主動向中央銀行申請，同時亦須向主管機關說明具備履行報價義務及妥適的風險管理能力，並經審核通過後才能成為中央公債主要交易商，目前計有14家。

各家業者長期以來相當積極參與公債報價與交易，對於活絡國內公債交易，以及建立即時的短、中、長期利率指標具有相當重要的貢獻。