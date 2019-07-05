權值股熄火 台股量縮小漲9點收10,785

2019-07-05 13:47 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃力 ╱即時報導



台股加權指數5日上漲9.83點，漲幅0.09%，收10,785.73點，成交量急凍至848.85億元，周漲54.9點、漲幅0.5%。聯合報系資料照 分享 facebook

權值股今（5）日紛紛熄火，市場呈觀望態勢，五日線於本周得而復失，終場漲9.83點，漲幅0.09%，收10785.73點，成交量急凍至848.85億元，周漲54.9點，周漲0.5%。

日、韓兩方近期消息頻傳，日本加強對南韓半導體原物料出口管制，出口到南韓的三種材料須政府點頭才能放行，且南韓可能最快在下個月喪失工具機、真空幫浦等產品的優惠待遇。；在大國多有貿易糾紛下，主要股市將持續消化消息面多空，日股今開盤後震盪，未有太大波動，韓股、港股、陸股走低後也拉回平盤。

台股方面，走勢溫吞，交投較為平淡。權值股台積電（2330）、鴻海、大立光皆於五、十日線之間震盪，惟鴻海股價走紅，表現較為抗跌；台塑四寶呈貼息走勢後，股價今稍見止穩；金融股國泰金、富邦金則於平盤附近震盪。

其他權值股如可成、中租-KY、日月光、中壽、上海商銀等則相對強勢，為撐盤要角。

躍上盤面，表現較為強勁的族群多以中小型題材股為主，包括光通訊、散熱、DRAM、面板等電子股，和進入暑期旺季的遊戲、觀光，以及水泥、生技等。

除此之外，佳龍、新普、鎧勝-KY、京元電子、群聯、精材等個股表現也為市場焦點。

法人表示，下周起，需留意大立光與台積電的法說會、華為案後續發展、經濟數據表現與聯準會降息預期等事件。

現階段，以中小型股為主的OTC較為活躍，然整體市場呈現個股基期輪動調整的狀況，宜持續觀察資金流向，選股方向則可以TWS、特斯拉供應鏈、生技、遊戲與東奧等題材來著墨，長線則仍看好5G相關供應鏈，可就財報篩選，再以技術面做進出場判斷。