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台股陷量縮狹幅整理 這個因素影響大

2019-07-05 12:27經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

台股今（5）日開小紅後指數在平盤上下震盪，盤面上以中小型題材股當道，法人表示，進入除權息旺季，雖然因為大型權值股包括台積電（2330）、台塑四寶等陸續除息，指數蒸發遞減，但畢竟還是有超過200點以上的影響，這也是大盤指數本周來陷入整理的重要關鍵，證券分析師張陳浩表示，下檔月、季線支撐強，壓回幅度不會太深，但因短期均線失守，預估可能在10,750點上下50點橫向整理。

台股今日以10,785.85點開高後一度拉升至10,812.38點，權值股台積電開高走低，盤中翻黑，股王大立光一度挑戰4,000元關卡，股價開高後一度衝達4,005元，盤中也曾翻黑，鴻海則是相對撐盤，權值股及大型股沒有表現，中小型題材股當道，尤其是光通訊族群由波若威領漲，華星光、光環也是上漲攻勢。

張陳浩表示，台股失守短期均線的5日線及10日線，但是月線穿過季線形成黃金交叉，因此在月線及季線形成的支撐強，下檔壓回的幅度不會太深，在短期均線跌破下，預估指數將呈現狹幅整理，在10,750點上下50點區間橫向整理。

他指出，主要影響大盤的因素是除權息造成指數的蒸發，雖因台積電、台塑四寶等權值股先後除息，在指數的影響上力道遞減，但仍是在蒸發中，不過，值得觀察的是，今年的填息速度相當快，預估約有7成以上的填息率，這部分則是支撐大盤的指數。

張陳浩說，在資金輪動下，市場資金鎖定5日線、10日線、月線及季線等4線糾結即將突破向上的低位階個股；至於大盤的整理期，在除息未結束前仍是橫向整理居多，最快要到8月10日後才有往上突破的機會，但要站上萬一關卡也還是很辛苦。

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