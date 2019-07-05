瓦城填息後短多下車 柏文盤中股價衝上300元大關

2019-07-05 12:25 經濟日報 記者 經濟日報 記者 嚴雅芳 ╱即時報導



觀光股王、股后今日走勢兩樣情。觀光股王瓦城（2729）4日進行除息交易，首日盤中即填息，今（5）日早盤股價再衝333元波段新高，不過短多立即下車，導致盤中股價大跌一度來到311元，下跌逾5%；觀光股后柏文今日股價則大漲，為即將到來的除權息暖身，該股盤中來到302.5元，漲幅逾4%，掛牌以來股價首度衝上300元大關，除權息行情銳不可擋。

瓦城連續七年刷新「營收、毛利、營業淨利、稅後純益、每股純益、來客人次」紀錄，近年營運表現十分穩健，公司並積極籌備建置「全球研發中心」，主要是擴展「廚藝管理學院、物流中心、品質保證中心、研發中心以及食材中心」職能，鎖定台灣作為品牌研發、人才培訓及發揚東方餐飲文化的基地，並拓展海外布局。瓦城表示，「全球研發中心」目標明年完工，將助集團加速布局全球市場。

柏文預計每股發放現金股利5.29元、 股票股利 0.99元，並將在7月8日進行除權息。柏文今年以來營收持續較去年同期成長，隨著時序進入暑假，為健身房產業旺季，加上新據點貢獻，本季營運可期。

柏文表示，今年第1季已開幕的雲林縣斗六廠、桃園市經國廠及去年下半年投入營運的三處據點整體效益逐月顯現，是今年以來的主要營運動能，下半年「健身工廠」至少還會有台中市文心南廠等3處新場館加入營運，對全年營運展望樂觀。