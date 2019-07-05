友訊帶量走升 早盤股價漲逾5%

2019-07-05 10:02 經濟日報 記者 經濟日報 記者 馬瑞璿 ╱即時報導



友訊（2332）今（5）日帶量走升，早盤大漲5.49%，日K浮現一根長紅棒，順利站上季線，日KD黃金交叉，MACD線也穿越0之上。

美國聯邦交易委員會（FTC）2017年時控告友訊，指控友訊路由器、網路攝影機具備先進網路安全能力，卻未能執行基本安全軟體開發，讓駭客輕易就能取得用戶機密資訊；不過，這項訴訟案已於本周達成和解，友訊承諾，將會全面導入軟體安全計畫以保障裝置安全性。

展望2019年，友訊將持續推動mydlink服務跟硬體設備優化整合，同時也將針對市場差異性訂出區隔性目標，提升競爭力跟經營績效。