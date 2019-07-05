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川普閱兵被嗆不稀奇！美國國慶日竟有3位總統斷了氣

不是韓國瑜、吳萼洋...周錫瑋開嗓遭吐槽：看清場合

友訊帶量走升 早盤股價漲逾5%

2019-07-05 10:02經濟日報 記者馬瑞璿╱即時報導

友訊（2332）今（5）日帶量走升，早盤大漲5.49%，日K浮現一根長紅棒，順利站上季線，日KD黃金交叉，MACD線也穿越0之上。

美國聯邦交易委員會（FTC）2017年時控告友訊，指控友訊路由器、網路攝影機具備先進網路安全能力，卻未能執行基本安全軟體開發，讓駭客輕易就能取得用戶機密資訊；不過，這項訴訟案已於本周達成和解，友訊承諾，將會全面導入軟體安全計畫以保障裝置安全性。

展望2019年，友訊將持續推動mydlink服務跟硬體設備優化整合，同時也將針對市場差異性訂出區隔性目標，提升競爭力跟經營績效。

友訊軟體黃金交叉
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