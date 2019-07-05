謝晨彥：動能因子選股 一個月後須重新選股

2019-07-05 09:32 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖賢龍 ╱即時報導



豐彥財經執行長謝晨彥 圖／謝晨彥提供 分享 facebook 豐彥財經執行長謝晨彥表示，Jegadeesh and Titman在1993年提出的研究顯示，從過去大量資料統計來看，藉由買入過去的贏家及賣出過去的輸家，這樣的策略在後續3~12個月內，買進贏家的績效會比賣出輸家還要好，這個策略被稱為動量策略。

動能投資策略以價格為基礎，計算過去一段時間價格的漲幅，買進漲幅相對強勢的股票，賣出漲幅相對弱勢的股票。

不過，Jegadeesh and Titman後續的研究特別指出，當採取買入過去績效好的股票，賣出過去績效差的股票時，在短期會有正報酬率；但是在長期，例如，時間拉長到一年以上，累積報酬率反而開始反轉表現不佳。

從投資市場份子組成結構來看，有機構法人跟非機構投資人，機構法人又分成國外自營商、國外基金、國內自營商、國內基金；非機構投資人又分成投資大戶、大股東、散戶。而公司的相關資訊是否真的透明而且即時傳遞到市場上？這個答案是否定的。

即使會影響公司股價的訊息，真是透明而且即時傳遞到市場，也不見得能夠讓所有投資人看到；或者說，接收到訊息的投資人，是否能夠正確解讀此訊息對股價未來的影響。

因此，透過整體市場價格表現的狀況來比對，確實合理。因為能得到重要訊息而且能正確解讀的投資人，不外乎公司的內部人或是機構法人，當公司的內部人或機構法人開始買進股票，確實會讓股價產生相當程度的漲幅，甚至表現優於其他市場上的公司，進而帶動其他尚未買進的機構法人注意而跟進。

當市場高度青睞後，非機構投資人接連跟進，股價短期大漲後，當買進的動能消失，股價停止上漲。

動能因子的選股概念就是這樣應運而生，為何要一個月重新挑選股票的原因，也是基於這樣的道理；本周報酬平平，但與指數相比仍能維持超額報酬。