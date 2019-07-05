富邦證券兩檔指數投資證券ETN 近期成交量屢創新高

2019-07-05 08:29 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖賢龍 ╱即時報導



富邦證券4月30日掛牌兩檔指數投資證券，包括富邦「特選大蘋果報酬指數」ETN（020000）及富邦「存股雙十等權重報酬指數」ETN（020001），近期成交量頻創新高，自6月25日起兩檔ETN連五日成交量破千，其中，富邦特選大蘋果報酬指數ETN於7月1日單日成交量更突破8,000張，而富邦存股雙十等權重報酬指數ETN同樣交易熱絡，上周五（6月28日）日均量亦達到3,000張以上的水準。

富邦「特選大蘋果報酬指數」ETN由蘋果公司公布供應商名單中，選取符合流動性及財務穩健等條件的10檔台灣上市公司股票所組成，十檔組成股包括大立光、台達電、台積電、日月光控股、可成、鴻海、廣達、國巨、和碩及光寶科，持有一檔富邦特選大蘋果報酬指數ETN即可參與具代表性的十檔蘋概股走勢，投資目標明確。

富邦「存股雙十等權重報酬指數」ETN綜合考量市值與流動性，並透過多項投資因子指標對上市股票進行評分，進一步依大盤各類股市值分配，最終綜合評分依序選取排名前20檔之成分股，最新指數組成標的包括統一、台塑、南亞、台化、光寶科、仁寶、國巨、台積電、

廣達、南亞科、友達、可成、元大金、兆豐金、中信金、統一超、大立光、遠傳、中租及寶成，投資人持有該檔ETN，即可追蹤具備穩健與成長雙重優勢的投資組合報酬指數。

指數投資證券ETN連結對應指數表現，無追蹤誤差且配息直接滾入指數再投資，具節稅效益，投資人只要事先簽屬風險預告書，即可以現有股票帳戶直接在集中市場買賣交易，其交易稅率低廉，是股市投資工具新選擇。