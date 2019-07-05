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元大台灣50 19日除息 每股配發0.7元

2019-07-05 02:13經濟日報 記者趙于萱╱即時報導

台股最大ETF-元大台灣50（0050）訂定7月19日除息，由於該ETF價格高漲，此次每受益權單位（每股）擬配發0.7元，以4日收盤價82元計算，配息率0.8%，至於另一檔同樣追蹤台灣50指數的富邦台50（006208），預計7月18日除息，擬配發0.561元，配息率約1.2%。

元大台灣50此次配發0.7元，也持平去年7月的配息金額，再前一年度的7月為配發0.85元，更早前，則都採一年配息一次。而今年1月底，元大台灣50已除息2.3元，以前一天收盤價計算，當時的配息率約3%。

富邦台50的0.561元，則略低於去年7月配發的0.65元，將是今年首次除息，下次除息按往例將落在11月。也因為元大台灣50今年已除息，累積漲幅看似落後，不過計入配息，其與富邦台50今年累計報酬率均為11.62%。

至於股息發放，元大台灣50訂8月22日，富邦台50訂8月27日。現階段兩檔基金規模各1,390億及15億元。

投信法人另提醒，實際配發金額仍可能異動，以兩大投信公告，目前元大投信規劃7月16日公告實際配發金額，富邦台50於15日公告，建議投資人應持續留意實際配發狀況；往例二次公告與一次公告的差異金額有限。

富邦台50訂7月18日除息。資料來源：富邦投信官網
富邦台50訂7月18日除息。資料來源：富邦投信官網
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元大台灣50訂7月19日除息。資料來源：元大投信官網
元大台灣50訂7月19日除息。資料來源：元大投信官網
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元大投信除息配息

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