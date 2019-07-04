壽險也搶進 特別股ETF規模大增

2019-07-04 22:57 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ╱即時報導



「特別股」低波動、高股息，是不少股民作為存股的標的之一，台股逾百檔ETF中，也有兩檔訴求特別股的股息型ETF，分為富邦美國特別股（00717）和元大US高息特別股（00771）；其中，近期似受除權息及行情波動影響，壽險等買盤積極進駐，帶動該兩檔ETF大幅增長。

元大投信統計，元大US高息特別股最新規模為8.9億元，較3日的4.8億元近乎倍增，是近期成長快速的ETF之一，而同為特別股的富邦美國特別股，6月初規模僅34億元，一個月增逾10億元，目前已達55億元，同樣受到關注。

投信公司通常不對客戶動向做評論，不過從公開資訊觀測站資料，可發現富邦美國特別股的買盤，包括積極操作國內ETF的富邦人壽，6月21日及26日，富壽各公告申購富邦美國特別股9.8億元、9.9億元，合計申購近10萬張。

法人指出，此時進場布局特別股，原因可能和企業進入除權息及行情波動有關，該兩檔ETF均投資海外特別股，國際股市也啟動除權息。

其次短線行情動盪，特別股因類債性質，波動比股票低，收益更高，也可能吸引買盤。

據富邦和元大投信公告，富邦美國特別股所追蹤的「標普美國特別股指數」，長期回測的年化收益率5%起跳，而元大US高息特別股追蹤的「標普高收益特別股指數」，也訴求常態收益率可達5.5%-6%，皆以美國高息股為主要標的，投資金融股的比重各六成和五成左右。

該兩檔ETF並同步採季配息機制，至今富邦美國特別股已除息五次，曾於3、6、8、12月發放股息，不過首次除息在前波股市高峰、2018年7月除息，目前尚未收復除息前的20.34元高點；元大US高息特別股則因掛牌不久，無配息紀錄，但預計未來於1、4、7、10月進行評價。

法人認為，若是長期投資，分批布局有低波動、高股息特色的特別股ETF，是不錯方向，若已有投資國內金融機構發行的特別股，也可納入海外特別股ETF進行搭配。