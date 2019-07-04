業績三增股 盤面焦點

2019-07-04 20:07 經濟日報 記者 經濟日報 記者 王皓正 ╱即時報導



6月營收密集出爐，上市櫃公司營運表現備受矚目；截至昨（4）日止，華固（2548）、友通、聚陽等，6月營收月增、年增率及今年前六月營收年增率齊步向上攀升，這些業績成長股可望擷取盤面目光。

台股昨天在台積電和鴻海小漲，電動車和風電概念股帶動下回神反彈，指數終場小漲32點，收10,775點，成交量969億元。法人表示，台股小幅反彈，市場應靜觀華為後續和月底聯準會降息，等待量能放大。

在現階段盤勢多空震盪整理下，業績股可望躍居抗震指標；時序邁入7月後，正值6月營收密集公布期，上市櫃公司接續發布，產業淡旺季變化是否連動影響出貨表現，備受市場關注。

台新投顧副總黃文清表示，台股6月營收將接續公布，法說會也將召開；另外，今年上半年與第2季財報也將邁入公布高峰，上述變數均將受到投資人關注。

現階段大盤預期呈弱勢整理格局，未來影響台股觀察重點，在於國際股市表現及各公司營收數字、原物料行情走勢等。

就基本面看，大型電子股如半導體、蘋果供應鏈等，景氣持穩態勢沒有改變，預計在營收陸續公布後，法人資金下半年可望陸續回籠，屆時指數將會有較明顯表態。

統計已公布6月營收個股中，有13檔無論營收月增或年增，還是今年前六月營收年增，均齊步成長，分布在電腦周邊、LCD零組件等電子股，傳產有營建、紡織、電機、高爾夫球等。

觀察6月營收月增率，以華固月增335.7%最佳，京城銀月增42.4%、友通月增13.5%；另外，聚陽、佳世達、復盛應用、鈊象、新普等，都月成長4%以上。

進一步分析6月營收年增率，則以華固年增146.6%最耀眼、鈊象年增68%；其他年增逾一成五個股，還包括復盛應用、友通、信邦、閎康、明基材、聚陽等。

兆豐國際投顧董事長李秀利指出，6月營收年增率與月增率同步大幅成長個股，股價表現相對抗震強勢，這些具業績題材支撐族群，未來在多頭啟動攻勢時，將扮演攻擊重心。

至於操作上，趨勢看好的產業族群，成長性可望優於整體經濟，選股仍是致勝關鍵；在6月營收陸續公布同時，盤勢短期焦點，仍將以業績成長股為焦點。