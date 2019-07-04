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空拍機拍海邊美照 他一看畫面…大叫妻小快逃命

台股狹幅震盪 終場上漲32點收10,775

2019-07-04 14:18經濟日報 記者林婉琪╱即時報導

儘管市場預期聯準會（Fed）降息機率攀升，但台股追價意願仍低，台積電（2330）、鴻海與大立光三王在昨日大跌後，僅小幅回升，台股加權指數今（4）日收在10,775.9點，上漲32.13點或0.30％，成交金額為969.89億元。

台股今日呈現狹幅震盪格局，盤面上除了MLCC族群外，缺乏強勢主流股，其中，華新科漲勢最凌厲，收盤大漲4.3%，攻上半年線位置，國巨表現也有聲有色，盤中高點突破281元，站上季線關卡。

另外，奇力新今日除息7.9元，收在88.6元，填息幅度將近五成，其餘被動元件股如：信昌電、大毅、達方、禾伸堂等漲幅介於1.8～2.9%間。

國泰證期顧問處協理蔡明翰表示，美國總統川普在G20峰會上，雖宣布美企在不違反國安的情況下，可繼續向華為提供配備，但美國商務部表示，華為仍在出口黑名單上，顯示美企只能出貨給華為，但仍無法向華為採購，半導體前景仍有疑慮。

元富投顧則表示，川習會雖然對華為部分開放，但並未從美國黑名單內移除，因此金融市場慶祝一天立刻回歸理性，台股近期也則回到季線附近約10,750點～10,800點區間整理。

在選股上，可趁短線震盪拉回之際，布局第2季營收獲利表現佳、6月營收持續走高或下半年產業前景成長個股，例如PA、散熱、聲學元件等族群。

台股今日呈現狹幅震盪格局，盤面上除了MLCC族群外，缺乏強勢主流股。 報系資料照
台股今日呈現狹幅震盪格局，盤面上除了MLCC族群外，缺乏強勢主流股。 報系資料照
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