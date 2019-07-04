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裕民領軍 散裝船族群漲勢再起

2019-07-04 12:46經濟日報 記者黃淑惠╱即時報導

國內散裝船傳喜訊！BDI指數漲勢再起，昨日再度大漲7%，指數來到1549點，近三個月反彈130%，國內的業者包括裕民（2606）、新興、中航、台航、四維航及慧洋KY等都將受惠，今（4）日在裕民領軍上漲達1%，散裝船族群股價表現出色。

巴西礦場災難後重啟，使巴西礦石運輸需求增加，BDI指數近期開始大反彈，BDI指數來到1,549點，漲幅7%，近一個月漲幅達40%，近三個月更高達130%；另外代表最型船舶的海岬型運費指數（BCI）大漲222點，漲幅逾8%，收盤報2,939點，平均日租金每艘已經站穩2萬美元，其餘的巴拿馬船型、輕便型等運價都同步揚升。

對於市場看法，2019年初Vale水壩發生崩塌意外，導致今年3月以來巴西鐵礦出口量的劇減，隨著復工命令的執行以及部份產能的恢復，海岬型的運費市場已經慢慢走出第一季以來的低迷，隨著礦產開始量產後，運價也開始回升。

國內大型的散裝船公司裕民航運指出，全球經濟預計今年表現會趨緩，根據IMF今年4月的預估，2019年全球GDP的成長將從去年的3.6%下降到3.3%，已開發和開發中國家的成長率分別下降0.4%以及0.1%。

總體經濟對於散裝航運的影響，首先，中美貿易戰延燒，短期內中國對美國穀物課以高關稅將導致穀物的季節性貿易受影響而出現變化，但中國對穀物的需求不會因為貿易戰而消失，中長期來看需求應仍會重回成長水準，只是暫時性進口的來源和季節出現變化而產生海運航線上結構性的轉變，進而影響運費的淡旺季。

散裝船裕民

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