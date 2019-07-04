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台積電18日法說會 外資搶先提五大問

2019-07-04 11:14經濟日報 記者趙于萱╱即時報導

台積電（2330）公告7月18日舉行法說會，外資滙豐證券率先發布報告，指出會中將關注今年資本支出等五大問題，為外資圈發問搶先提出看法；此外，滙豐也預測，台積電第3季營收將比第2季增長中雙位數，第4季續增，但全年獲利比去年下滑。

滙豐針對台積電法說會提出五大問題，包括一、今年與明年初步的半導體景氣看法；二、華為禁令和貿易戰對半導體庫存的影響；三、台積電7+／6／5奈米的進度及客戶採用狀況；四、今、明年市場競爭；五、今年資本支出是否調整。

滙豐證券科技產業分析師洪希民指出，因為華為禁令打擊，最近半導體訂單加劇起伏，進入第3季，他認為初步看到的景氣復甦力道不強，一定程度受到華為的效應所壓抑，不過未來華為帶動的5G趨勢不變。

洪希民估計，台積電第3季營收將比上季呈中雙位數增長，約2,719億元。

洪希民表示，第4季來看，景氣有機會比本季改善，台積電營收可望較第3季再成長，目前他預估的數字為3,020億元，也會是台積電今年唯一一季的收入達到3,000億元。全年則預期台積電營收落在1.02兆元，EPS 13.1元。

他並提到，最近雖然傳出輝達可能將部分7奈米訂單轉給三星，但主力客戶如蘋果、聯發科、華為、高通、及超微（AMD）的訂單穩固，加上台積針對物聯網及MRAM開發低耗電平台（Ultra-low Power platform），將刺激未來12／16奈米業務；歷經今年衰退，台積電2020年可望重返強勁增長。

滙豐對台積電明年的財測是EPS挑戰15元，優於市場預期的14.7元。目前滙豐評等台積電「買進」，目標價271元。

台積電。報系資料照
台積電。報系資料照
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台積電華為營收法說會

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