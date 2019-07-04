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毀田傷農！ 獵殺令連發 能滅外來種三害？

警制止逃票遭砍身亡 台鐵列車長曝遇襲只能「靠它救」

資金簇擁 被動元件族群強勢走紅

2019-07-04 11:13經濟日報 記者黃力╱即時報導

台股跌落5日均線後，今（4）日開高震盪走高，持續消化近日權值股的貼息表現及電子股的消息面利空，類股中，在奇力新（2456）、大毅等展現強勢填息的表現下，被動元件族群行情熱，躍為市場焦點。

指數在3日留下跳空缺口後，今反彈上揚，嘗試收復下跌點數，盤面上，車電、生技延續近日走紅表現，營建、遊戲、光學元件、MOSFET及部分5G概念股如網通、光通訊、PCB也重啟漲勢，此外，擁高殖率的被動元件股也多吸引買盤進駐。

盤中，今日除息的奇力新拉出上漲4%以上的填息表現，資金推升股價的意願強烈，其他被動元件股同樣不落人後，集中市場的鈞寶漲7%，大毅漲4%，國巨禾伸堂、奇力新漲3%，鈺邦、達方、智寶、日電貿也有1%以上的漲幅；櫃買市場中的九豪漲停，佳邦漲5%，信昌電、光頡漲3%，千如、凱美、密望實等漲2%。

以三大法人近十日買賣超進一步觀之，投信、外資各有偏好。投信買超華新科、國巨兩千張以上，為主要進駐標的，外資則買超信昌電、日電貿逾千張最多；綜合三大法人來看，華新科、日電貿最受青睞，信昌電、奇力新、大毅則居次。

就產業端而言，法人認為，總經環境仍未有明確走向，再加上美中貿易戰影響，中下游通路庫存有提高的風險，被動元件第3季將維持跌勢，台廠MLCC報價將比第2季下跌10%，但優於市場預期的20%，然若以3、4季需求持平前一季預測，指標廠商國巨今年出貨約為去年一半，反映下半年供需有望較上半年改善。

法人表示，被動元件股價跌深，在配發高股利的情況下，擁高殖利率的話題，是目前熱門選股方向之一，在市場跌宕時有望吸引資金，不過，因被動元件產業前景能見度有限，基本面是否能翻揚並反映在股價上仍需觀察，投資人若欲參與除息，須留意除息後的填息狀況，以免賺了股息卻賠了價差。

被動元件族群行情熱，躍為市場焦點。示意圖／ingimage授權
被動元件族群行情熱，躍為市場焦點。示意圖／ingimage授權
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被動元件奇力新5G國巨禾伸堂

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