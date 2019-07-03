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台指期「仙人指路」 專家：台股跌 小心還有二利空

2019-07-03 19:02經濟日報 記者趙于萱╱即時報導

針對台股今天大跌，法人點名還有其他兩大產業變數，後市必須留意。報系資料照
針對台股今天大跌，法人點名還有其他兩大產業變數，後市必須留意。報系資料照
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台股今（3）天大跌，多數投資人歸因台積電（2330）的輝達大單被三星搶走，進而促發台指期「仙人指路」下測10,202點，投資人心生恐慌，不過法人看法分歧，如摩根士丹利認為，台積電訂單沒被搶，也有內資判斷三星殺價搶單早在預期之中；真正導致台股大跌，或許還有兩大未被重視的「利空」誘發賣壓。

不具名的分析師說，半導體業在川習會後出現短暫曙光，但隨即有兩大變數罩頂，一是日韓打貿易戰，日本1日已宣布，將管制氟化酰亞胺、抗蝕劑、及高純度氟化氫三大關鍵電子材料出口南韓，可能導致韓國記憶體出貨不順，衝擊智慧機等大型電子產品銷售，二是日本九州暴雨，鹿兒島已發布疏散指令，因九州為日本的半導體和汽車機件重鎮，若有災情傳出，後果也是不堪設想。

法人說明，氟化酰亞胺主要應用在TV、智慧機面板製程，抗蝕劑是半導體製作的核心材料，高純度氟化氫也應用於半導體製程，日本在這三類產品的產能均占全球50%以上，氟化酰亞胺及氟化氫更達90%、70%；而若日本限制出貨，韓廠鮮有替代廠商，包括台灣雖有特用化學廠，但技術還差一截，無法彌補缺口。

因此日韓若交火不停，智慧機出貨受阻，勢必影響半導體景氣，大和資本最新出具的三星報告，雖未點出日韓大戰，但已預期記憶體復甦將比市場預期延後，把三星目標價從61,000韓元，下調到59,000韓元。

至於九州主要為Sony、富士通、瑞薩、三菱、豐田、本田等大廠的生產地，如Sony設有四座影像感測器工廠，占全球超過四成產能。惟迄今暫無報導說明相關公司狀況，外界難以掌握。

而今天又有台指期「仙人指路」，投資人信心多少受到影響，法人認為在此情況，最好採取低進高出，區間操作，減少積極追價。

半導體三星台積電

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