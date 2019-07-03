退休金準備要趁早 群益全民退休組合傘型基金 7/15募集

2019-07-03 18:05 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



退休金準備是每個人都要面臨的重要課題，日前金管會主委顧立雄也表示，將每月定期定額投資基金，做為退休金規劃的一部份，並呼籲民眾應及早進行退休理財規劃；市面上投資商品百百種，該如何選擇並不是容易的事，群益投信擔任私校退撫投資顧問，今(3)日宣布推出群益全民退休組合傘型基金，預計7月15日開始募集。

群益投信表示，市面上投資商品百百種，對一般民眾來說，在選擇和操作上不是件容易的事，因此由專業投資團隊管理的共同基金便是民眾可多善加利用的工具；群益全民退休組合傘型基金將展開募集，3檔子基金為群益全民安穩樂退組合基金、群益全民優質樂退組合基金，及群益全民成長樂退組合基金。

群益投信指出，3檔子基金目標風險類型依序為保守、穩健、積極，都提供台幣和美元計價級別，投資人只須依照自己的風險屬性和需求來選擇投資風格相對應的基金，便可享有由專業投資團隊所建立的投資組合，逐步累積退休資產，打造安心樂活的退休人生。

群益投信表示，「群益全民退休組合傘型基金」以強化風險控管與穩定收益為投資核心，三檔子基金依目標風險可分為保守、穩健、積極，配置上皆採全球布局，透過投資團隊的專業質化判斷及量化指標的輔助，在承擔合理風險水準的前提下，建立具效率的資產配置。

另一方面，組合基金的好處在於投資標的多元，不僅能掌握不同資產的投資契機，也具有風險分散的效果，對於以退休規劃這類以長期投資為目標的投資人而言，是相當合適的理財工具。

群益投信指出，自2017年起擔任台灣唯一退休基金自選投資平台-私校退撫儲金管理會的專業投資顧問，投資邏輯近似組合基金的操作，分別有保守型、穩健型、積極型三種投資組合，自2017年群益投信擔任顧問以來，截至今年5月底止，三個投資組合績效亮眼，保守型為5.43%、穩健型為14.39%、積極型為16.61%，表現出色。

群益全民退休組合傘型基金經理人林宗慧指出，退休理財對大部份投資人而言是一場長期耐力賽，途中都會面臨景氣更迭、市場波動起伏的挑戰，因此資產配置和風險控管更顯重要，結合目標風險策略的組合基金便能同時滿足上述兩個條件，在既有的風險承擔水準下，可靈活調整投資組合內容，以達到進可攻、退可守的投資效果。

林宗慧說，按積極、穩健、保守三種投資風格，以股債指數簡單示意來進行投資組合報酬風險比試算，即承擔每單位風險所換取之相對應報酬，自2009年1月以來至2019年5月，近十年的期間內，即使中間歷經金融市場數次多空趨勢交替，三種風格的投資組合均能達到報酬風險比超過1的效率投資，顯示目標風險組合基金作為退休理財核心配置是相當合適的選擇。