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野村投信：第３季台股區間整理 伺機布局趨勢股

2019-07-03 17:54經濟日報 記者高瑜君╱即時報導

川習會面後釋出利多消息，緩解市場投資氛圍，然川普政策搖擺已成常態，野村投信提醒，投資人仍須留意風險控管；展望第3季台股行情，在不確定因素影響下，將以區間整理為主，建議可逢低持續布局長期看好的趨勢如5G/物聯網、自動化及電動車等，或可受惠貿易戰效應的內需消費、獲利較穩定的銀行股。

全球景氣受貿易戰影響，成長動能趨緩，市場預期聯準會可望降息，野村投信國內股票投資部主管姚郁如表示，短期因美中貿易談判重啟及華為禁令緩解，激勵股市反彈，跌深族群領先漲勢，但不確定性因素仍將持續牽動台股，預期未來走勢應回到基本面，由於目前尚未看到大影響因子，預期指數不會跳脫大區間，不過，個股走向將有大差異，選股重於選市。

若華為事件、美中貿易戰有解，預期第3季、第4季將為底部，而目前傾向邊走邊看後續發展，短期以長線布局為主，而下半年的投資主軸應緊扣新應用為主。針對旺季效應，姚郁如指出，由於第3季是傳統旺季，季增是可期的，且鋪貨效應可以看到，但至於旺季有多旺？能否超越平均值？仍有待觀察。

第3季要觀察的重點以三：第一，美中貿易談判進展、第二，全球景氣表現、第三，企業獲利預期。因此，當台股因消息面因素出現震盪時，可伺機布局長期成長趨勢看好的族群，電子族群包含，半導體、5G/物聯網、雲端運算、光學鏡頭、零組件、TWS；而在非電方面，則以工業自動化、汽車、成衣紡織、電動車等，且當市場回檔整理時，受惠於貿易戰的內需消費產業以及金融股可望扮演救火隊而有相對不錯的表現。

野村投信國內股票投資部主管姚郁如。 資料來源：野村投信提供
野村投信國內股票投資部主管姚郁如。 資料來源：野村投信提供
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貿易戰台股華為

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