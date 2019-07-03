野村投信：第３季台股區間整理 伺機布局趨勢股

2019-07-03 17:54 經濟日報 記者 經濟日報 記者 高瑜君 ╱即時報導



川習會面後釋出利多消息，緩解市場投資氛圍，然川普政策搖擺已成常態，野村投信提醒，投資人仍須留意風險控管；展望第3季台股行情，在不確定因素影響下，將以區間整理為主，建議可逢低持續布局長期看好的趨勢如5G/物聯網、自動化及電動車等，或可受惠貿易戰效應的內需消費、獲利較穩定的銀行股。

全球景氣受貿易戰影響，成長動能趨緩，市場預期聯準會可望降息，野村投信國內股票投資部主管姚郁如表示，短期因美中貿易談判重啟及華為禁令緩解，激勵股市反彈，跌深族群領先漲勢，但不確定性因素仍將持續牽動台股，預期未來走勢應回到基本面，由於目前尚未看到大影響因子，預期指數不會跳脫大區間，不過，個股走向將有大差異，選股重於選市。

若華為事件、美中貿易戰有解，預期第3季、第4季將為底部，而目前傾向邊走邊看後續發展，短期以長線布局為主，而下半年的投資主軸應緊扣新應用為主。針對旺季效應，姚郁如指出，由於第3季是傳統旺季，季增是可期的，且鋪貨效應可以看到，但至於旺季有多旺？能否超越平均值？仍有待觀察。