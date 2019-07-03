股息再投資更好！台人買這兩檔熱門ETF青睞「不配息」

2019-07-03 16:49 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ╱即時報導



台灣投資人認同股息再投資的複利效果，由元大投信首推的元大台灣50、元大高股息、及元大富櫃50 ETF連結基金，八成投資人選擇不配息（累積型）級別。報系資料照 分享 facebook 元大投信今年推出全台首檔-台股ETF連結基金，包括旗下頗具知名度的元大台灣50（0050）、元大高股息、及元大富櫃50，分別推出可於銀行扣款的ETF連結基金，並分有配息或不配息（股息累積）級別；據元大投信最新統計，該三檔連結基金在募集期間，有八成的受益人都選擇「不配息」。

台灣投資人偏好配息，但股息再累積的觀念也頗受認同，反映在此次有多達八成的投資人，選擇不配息、也就是股息累積再投資的基金級別。

而據投信投顧公會統計，最新至5月底，元大台灣50、元大高股息各累積11萬與12萬名受益人，是上市櫃逾百檔ETF中，受益人前二多的熱門ETF。其ETF連結基金於6月成立，預料7月中公布的新人數再增加。

元大投信指出，此次針對上述三檔ETF連結基金特別推出二大訴求，市場給予不錯反應，包括一為銀行、投信平台就能投資ETF，免開證券交易帳戶，而且投資門檻同共同基金，單筆最低1萬元可投資，定時定額3,000元起，不受ETF的市價牽制。

其次就是ETF連結基金有不配息級別，對於重視資本累積大於配息現金流的投資人，不配息級別透過股息自動滾入再投資，更大程度提升複利效果。

此外，若是配息金額不多，不配息也省下一筆匯費支出，對於有稅賦規劃考量的投資人，選擇不配息享有不用棄息再買回的優勢，總計此次募集期間，有八成的受益人均選擇不配息。

元大投信也建議，配息與不配息級別可靈活運用，例如青壯族累積資產，透過不配息級別擴大複利效果，到了退休階段，再將ETF連結的級別轉為配息級別，或採取有需要時，贖回一部分基金單位的方法來獲取現金流。當中，若為元大投信客戶由不配息級別轉為配息級別，不收轉換手續費。