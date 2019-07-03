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重量級大廠法說會將登場 大立光7月11日打頭陣

2019-07-03 15:32經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

時序進入第3季，重量級科技大廠法說會也準備陸續登場，股王大立光（3008）打頭陣，預計7月11日舉辦第2季法說會，市場高度關注財報及下半年的展望，尤其是美中貿易戰變數的影響。

大立光執行長林恩平先前曾透露，6月營收因部分客戶下修的影響，將比5月下滑，但7月則會比6月好，下半年仍是傳統旺季，6月營收預計將在7月5日公告。

大立光今日股價下跌，早盤以4,135元低盤開出，盤中最低下滑至3,965元，終場收在3,970元，下跌210元，跌幅5.02%，成交1,024張，跌破5日線、季線、半年線。

大立光法說會營收

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