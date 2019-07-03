輝達7奈米轉單 台積電股價走低市值蒸發1,685億元

2019-07-03 14:29 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



台積電（2330）大客戶輝達（NVIDIA）7奈米繪圖處理器（GPU）晶片轉單給三星，市場擔心恐影響台積電營收表現，拖累今（3）日股價開低走低，終場收在242.5元，下跌6.5元，跌幅2.61%，成交量29,369張，單日市值一口氣蒸發了1,685.47億元，且同步失守5日線及季線。

輝達證實將委託三星生產下一代7奈米繪圖處理器（GPU）晶片，市場先前的傳聞成為事實，台積電不評論客戶及訂單，但包括外資及法人則是認為對台積電的實質影響有限，外資最新報告表示，輝達即使下單給三星，也將是以台積電為主要供應商，三星為第二供應商。

不過，因為半導體前景仍存有許多變數，外資預測台積電短線將呈現弱勢，給予中立評等，目標價219元；另有國內法人預估，以輝達約占台積電營收6%來推算，約影響全年營收3%，由於台積電在先進製程技術上領先，晶圓代工龍頭地位穩固。

台積電先前就曾說過，今年包括7奈米和採用極紫外光（EUV）微影設備量產的7奈米強化版占營收比重將超過25%，7月18日將召開法說會，有關第2季財報及第3季、全年的展望都深受市場關注。

不過，受到三星搶單成功消息的影響，拖累台積電今日股價，早盤以244元低盤開出，下跌5元，盤中最高一度拉至245元，最低則是下探至242元，收盤跌勢略有縮小，以242.5元作收，下跌6.5元，市值減少1,685.47億元。