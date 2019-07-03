特斯拉盤後飆漲 概念股美琪瑪、貿聯、和大齊漲

2019-07-03 13:29 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



電動車大廠特斯拉（Tesla）第2季交車數量95,200輛，創下新高，預期第3季生產量及交車量可持續成長，2日盤後股價一度飆漲9.1%，創今年以來最大漲幅，特斯拉盤後大漲，激勵台股相關概念股今（3）日股價跟進強漲，美琪瑪（4721）、貿聯-KY、和大等股表現強勢。

特斯拉第2季交車量優於分析師預期，主要是受惠於消費者購買Model 3的推升，統計Model 3交車數量達77,550輛，Model S/X交車量約17,650輛，第2季電動車生產量約87,048輛，包括生產量及交車量雙雙創下新高，預估第3季交車量、生產量將可持續成長。

特斯拉盤後股價大漲，激勵特斯拉概念股今日的表現，美琪瑪以73.9元開出，一度拉升至76.1元，站上半年線，盤中漲幅5.12%；貿聯-KY也大漲表態，以235元紅盤開出，一度拉升至242元，創下近1年波段高價，盤中漲幅3.24%。

受到特斯拉盤後大漲的帶動，和大也是上漲攻勢，早盤以110元開高，一度拉升到112元，創近2個月高點，盤中漲幅1.86%；康普早盤以84.2元開高，一度衝達87元，一度站上半年線，盤中漲幅2.43%。

除了強漲的幾檔個股之外，其餘的特斯拉概念股則是有漲有跌，江申盤中漲幅逾1%，但建準、乙盛-KY盤中翻黑，台達電呈現下跌。