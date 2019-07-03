台股將跌破萬點？蕭乾祥：台股下半年有「兩好兩壞」

2019-07-03 13:17 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡靜紋 ╱即時報導



圖為台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 富邦投顧董事長蕭乾祥表示，第3季電子業可能旺季不旺，下半年台股有「兩好兩壞」，而在GD預估2.2%下，台股上漲到11,000點有壓力，指數高低點落在9,400點~11,000點，建議台股投資慢慢移轉以分散風險，可採取「三高二低」策略。

所謂台股有「兩好兩壞」，兩好之一是台商回流，約有4,000億元，其二是政策作多降低所得稅激勵內需，可創造國內消費，對國內GDP有利；兩壞之一是景氣下滑，出口衰退，其二是外資持續賣超帶來的資金挪移效應，統計外資對台股持股最高峰迄今已移出4,600億元，又逢MSCI調高陸股權重，將使台股權重調降，對台股不利。

「三高二低」策略分別是提高現金部位、提高固定收益比重、留意高殖利率股票，以及降低風險性資產比重、降低科技股比重。

富邦金控今日上午舉辦2019年富邦財經趨勢論壇年中場記者會，富邦投顧董事長蕭乾祥登主講2019年大中華投資策略。

蕭乾祥表示，美中對抗持續升溫，美國對中國的2,000億美元產品關稅由10%提高至25%，同時發動科技封鎖，以消滅華為在5G優勢。

一連串衝擊，使得全球景氣烏雲罩頂，後續仍有三大重點必須留意，包而中美貿易戰衝擊連鎖反應、美國今年第1季景氣可能是這波擴張期的高峰、利率倒掛，而利率倒掛問題可能在聯準會9月若出現降息時，加重美股修正壓力。

蕭乾祥認為，第3季電子業可能旺季不旺，因華為可能已經先拉貨。進一步來說，美國前十大半導體銷往中國市場金額占其總營收39%，中國可說是全球半導體最大半導體市場，也是美國廠商重要營收來源。

另一方面，中國半導體市場自製率僅9.44%，美國科技封鎖將壓抑中國半導體產業成長，連帶也提高全球半導體產業景氣自前兩年的榮景反轉衰退的風險。