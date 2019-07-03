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台指期閃崩 期交所：大量賣單短線湧入所致

2019-07-03 13:13經濟日報 記者廖賢龍╱即時報導

今（3）日上午8時46分台股期貨價格瞬間出現較大變動，台灣期交所表示，主因短時間大量賣單進入市場，致成交價緩步持續下跌所致，並無「胖手指」情事發生。

期交所表示，期貨市場動態價格穩定機制運作正常，委託單可能成交價超過退單上限或下限均予以退單；交易系統一切正常，交易人權益亦無受到影響。

期交所期貨台股

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