擺脫陸廠價格競爭現曙光 LED股齊上漲

2019-07-03 13:10 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張瑞益 ╱即時報導



集邦科技LED研究昨（2）日舉辦「2019：Micro LED 關鍵技術方案與應用市場」研討會，會中對現階段已商品化的Mini LED看好未來的應用，國內LED大廠晶電（2448）並喊出，Micro LED最快二年量產，在未來有機會擺脫陸廠價格戰的想像空間下，今日台股LED股呈現齊漲的強勢表現。

台股大盤指數維持近幾年高檔位置，不過，以股價長線走勢來看，在營運基本面表現落後之下，台股LED股多數仍處於長期的相對低檔位置，今日在產業未來發展露出一線曙光之下，類股走勢幾乎全面上揚，在台股指數今日大跌逾百點之下，顯得相當吸睛。

今日台股LED股中，早已布局Mini LED的榮創、隆達、光鋐等股，盤中股價漲幅均逾2%，光鋐一度大漲逾7%，另外，鼎元、光磊及東貝等股盤中漲幅也都1~2%之間，表現同樣強勢。

台股LED股上漲，主要由於近10年來，台廠在大陸LED廠的政府補貼、價格競爭之下，多數廠商營運虧損，但未來若能以Mini LED 和Micro LED二項技術門檻較高的產品，擺脫陸廠價格戰，將有利台廠未來營運回升。

調研單位LEDinside觀察，Micro LED具備高亮度、高解析度與高色彩飽和度等特色，初期有機會導入至特殊的顯示應用產品，特別是對亮度要求較高的AR微型投影裝置、車用HUD投影應用，以及超大型顯示看板，預估至2023年時，Micro LED產值將達42億美元。