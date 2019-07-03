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經濟解析／台積電7奈米獨霸地位被打破 僅這層面影響大

2019-07-03 12:17經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

台積電（2330）在先進製程技術上遙遙領先，目前以三星追的最緊，全球繪圖晶片龍頭輝達（NVIDIA）證實將下單7奈米繪圖處理器（GPU）晶片給三星，可說是打破了台積電獨霸7奈米地位的情況，法人及產業專家認為，這件事並未撼動台積電領先的優勢，實質影響有限，但在心理層面上的確是造成一些衝擊，台經院研究員暨產業顧問劉佩真表示，面對韓廠競爭，台積電在善用策略下，還是能維持相當的水準。

劉佩真指出，雖然三星在7奈米製程的良率及量產落後台積電，但是下半年在良率穩定及產能大量開出下，開始積極搶單的動作；輝達約占台積電整體營收6%，目前還不知道實際下單給三星的情況，但因是重要的指標性客戶，因此在心理層面上會有影響，但實質影響應是有限。

劉佩真表示，三星在先進技術上不停的追趕，除了7奈米，還宣布了5奈米、3奈米導入GAA（環繞式閘極結構）技術，想要超車台積電，三星的發展藍圖與台積電的競爭局面最為明顯；另外，南韓正在積極推動系統半導體策略及願景，發展記憶體以外的市場，晶圓代工就包含在其中。

劉佩真表示，台積電客戶如果會變心，也不會是在初期，一定是要在良率及量產都穩定之後才會願意轉單，以輝達來看，可能是台積電7奈米產能滿載的溢單效應，也可能是價格的考量，但不管原因如何，台積電必須留意三星這個競爭對手。

劉佩真強調，台積電具有領先的優勢，從去年以來7奈米開始量產，到明年的6奈米變種型製程，用多元變種製程讓客戶可以銜接到5奈米，留住客戶不會跑掉，面對三星的緊追，在善用策略下，還是可以維持相當的水準。

劉佩真表示，台積電28奈米已經七年了，市占率仍維持七成以上，即使面對競爭對手的分食，還是居於領先，在先進製程上也具有同樣的優勢地位；不過，面對美中貿易戰的變數，還有三星見縫插針搶訂單的野心，台積電仍不可掉以輕心，才能防止客戶「變心」。

台積電奈米三星

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