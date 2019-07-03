特斯拉表現佳 帶動電動車概念股攻高上漲

2019-07-03 12:01 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃力 ╱即時報導



受台積電走跌，以及權值股的貼息表現下，台股今（3）日開低震盪，留下挑空缺口，失守10,800關卡，盤中跌逾百點，而貿聯-KY（3665）、和大等電動車概念股、車用零組件較為抗跌，躍為市場焦點。

特斯拉第2季電動車交車量達到9萬5,200台，其中，Model S/X交車量約1萬7,650台，Model 3約7萬7,550台，優於華爾街預期，特斯拉並預估，第三季交車量和生產量可望持續成長，消除了市場對電動車需求不振的擔憂。

在消息面激勵下，電動車概念股美琪瑪盤中漲逾5%，和大、貿聯-KY、康普等有漲幅2%以上的表現，其他車用零組件如健和興、同致、勝麗、胡連、智伸科也同樣攻高上揚。

籌碼面部分，相關個股也多有法人先行布局的情況，法人近二十日買超貿聯-KY五千張以上，買超智伸科、康普千張以上，美琪瑪、同致也有逾五百張以上的買單進駐。

Model 3是帶動特斯拉銷量及貿聯-KY訂單成長的主要動力，特斯拉上海廠能否在今年第四季如期量產為後續觀察重點。由於貿聯-KY在車用、資訊、工業、電器等產品皆有不錯的進展，再配合其產品組合持續優化，預估獲利增幅可望提高。

和大方面，受到美中貿易戰高額關稅及美洲客戶去化庫存影響，今年前五月合併營收衰退，然隨全球掀起電動車熱潮，汽車大廠紛紛投入電動車產品開發，預計下半年起將陸續量產上市，開始對和大拉貨貢獻業績，公司營運翻揚機會大。