三星搶單台積 法人估影響不大維持目標價

2019-07-03 11:26 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張家瑋 ╱即時報導



輝達南韓主管證實，7奈米GPU將下單南韓三星電子。路透 分享 facebook 晶圓代工龍頭台積電（2330）重要大客戶輝達（NVIDIA）證實轉單三星7奈米，法人指出，台積電在先進製程仍領先競爭對手，推測因昂貴光罩費用成本考量而琵琶別抱，預期輝達競爭對手AMD下一代投片5奈米，迫使輝達重回台積電機會大，維持目標價不變。台積電受輝達及費半指數大跌影響，今（3）日開盤隨即跳空下跌2%，最低來到243.5元。

先前南韓媒體不時放出輝達將轉單三星7奈米生產，如今輝達南韓主管表示，先進的一批繪圖晶片將下單給三星，以7奈米極紫外光（EUV）製程生產，證實先前傳聞。

法人表示，台積電自14、16奈米製程之後，拉大和三星的差距，在10奈米及 7奈米量產初期均獲得90%以上市佔率。雖然輝達轉單顯示三星在7奈米EUV與台積電差距拉近，對台積電有負面影響，但目前三星的良率及先進製程開發進度均不及台積電，在記憶體補貼晶圓代工業務而採取低價搶單的策略下，才使得過去緊密夥伴轉單三星。

台積電5奈米即將於明年第1季量產，而三星5奈米尚未成熟，預期輝達競爭對手AMD下一世代將跟進，而造成輝達壓力，屆時訂單回鍋仍有機會。

台積電將於7月18日舉行法說會，預料與三星競爭態勢會成為法人詢問焦點，法人推測，輝達之所以轉單三星，主要考量高端製程一套光罩動輒上百萬美元，同時台積電7奈米製程已受到許多國際大廠採用，而PC類別產品投片量又相對較大，產能排擠下，才使得三星價格策略奏效，台積電在晶圓代工龍頭地位未因此撼動。