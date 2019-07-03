權值股貼息疲弱 台股盤中跌逾百點

2019-07-03 11:13 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃力 ╱即時報導



台股。 本報系資料庫 分享 facebook 受權值股台積電（2330）、鴻海走跌以及台塑集團現貼息表現的情況下，台股今（3）日開低震盪，留下挑空缺口，盤中失守10,800關卡，跌逾百點。

美中貿易談判重啟，然美方重申華為仍禁止參與美國5G發展，且美國與歐盟的協商進展陷入泥淖，揚言要對歐盟價值40億美元的商品加徵額外關稅；另外，日本政府針對南韓法院的「徵用工」訴訟案判決，表示不排除將對南韓實施半導體出口限制，控管相關原料輸入南韓，作為反擊。

國際政經消息又見波瀾，亞洲主要股市將持續消化消息面多空，日股、韓股開盤後下探，港股、陸股也多呈漲多修正的態勢。

台股方面，台積電因大客戶全球繪圖晶片龍頭輝達（NVIDIA）證實已與三星達成晶圓代工協議，委託生產下一代7奈米繪圖處理器（GPU）晶片，股價反映利空，季線得而復失，出現跳空缺口，尋求5、10日均線下檔支撐。

鴻海股價也未突破上檔季線壓力，回落5日均線；大立光表現溫吞，盤中跌逾1.2%；台塑化走勢疲弱，日K連日收黑，下跌力道未歇；今除權息的南亞現則於參考價附近震盪。

金融股部分，富邦金、國泰金在平盤來回，而台企銀受放貸損失的消息面影響，一度跌2%以上，股價回測季線。

法人表示，以技術面來看，指數於半年線止跌之後，日K向上攻堅，收復各期均線，線型轉為多頭架構，不過，在指數愈接近前波高點時，須留意賣壓的湧現。

盤面上，也因台塑集團近期的走勢疲乏，相關權值股除權息行情表現不佳，同樣可能壓抑大盤表現，