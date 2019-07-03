親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

深海慘案：俄軍「特種潛艇」巴倫支海神秘起火14死

考完對答案！108指考 歷史科試題與解答（含非選）

權值股貼息疲弱 台股盤中跌逾百點

2019-07-03 11:13經濟日報 記者黃力╱即時報導

台股。 本報系資料庫
台股。 本報系資料庫
分享
受權值股台積電（2330）、鴻海走跌以及台塑集團現貼息表現的情況下，台股今（3）日開低震盪，留下挑空缺口，盤中失守10,800關卡，跌逾百點。

美中貿易談判重啟，然美方重申華為仍禁止參與美國5G發展，且美國與歐盟的協商進展陷入泥淖，揚言要對歐盟價值40億美元的商品加徵額外關稅；另外，日本政府針對南韓法院的「徵用工」訴訟案判決，表示不排除將對南韓實施半導體出口限制，控管相關原料輸入南韓，作為反擊。

國際政經消息又見波瀾，亞洲主要股市將持續消化消息面多空，日股、韓股開盤後下探，港股、陸股也多呈漲多修正的態勢。

台股方面，台積電因大客戶全球繪圖晶片龍頭輝達（NVIDIA）證實已與三星達成晶圓代工協議，委託生產下一代7奈米繪圖處理器（GPU）晶片，股價反映利空，季線得而復失，出現跳空缺口，尋求5、10日均線下檔支撐。

鴻海股價也未突破上檔季線壓力，回落5日均線；大立光表現溫吞，盤中跌逾1.2%；台塑化走勢疲弱，日K連日收黑，下跌力道未歇；今除權息的南亞現則於參考價附近震盪。

金融股部分，富邦金、國泰金在平盤來回，而台企銀受放貸損失的消息面影響，一度跌2%以上，股價回測季線。

法人表示，以技術面來看，指數於半年線止跌之後，日K向上攻堅，收復各期均線，線型轉為多頭架構，不過，在指數愈接近前波高點時，須留意賣壓的湧現。

盤面上，也因台塑集團近期的走勢疲乏，相關權值股除權息行情表現不佳，同樣可能壓抑大盤表現，

台塑集團台積電南韓

相關新聞

台積電大客戶輝達7奈米肥單被搶 拖累股價重挫

2019-07-03 10:15

三星搶單台積 法人估影響不大維持目標價

2019-07-03 11:26

資減價揚股 後勁十足

2019-07-02 23:38

歷史經驗 上漲機率六成

2019-07-02 23:38

台股7月天 盯四關鍵

2019-07-02 23:38

5G、智造、AI…台股下半年主打星

2019-07-03 00:51

就市論勢／蘋概、AI、高速運算 可留意

2019-07-02 23:39

基本面強勢股 扛起人氣大旗

2019-07-02 23:38

台股下半年 波動加劇

2019-07-02 23:38

「資減價揚」強勢股 躍居台股盤面焦點

2019-07-02 17:26

台股開低整理收跌30.34點 三大法人賣超32.88億

2019-07-02 15:02

7月2日／投資情報站

2019-07-02 14:36

台泥、高鐵、玉山金 傳產股查詢最熱

2019-07-02 14:36

香港補漲行情 港股ETF爆量

2019-07-02 14:35

電子鳴金收兵 台股狹幅整理

2019-07-02 14:35

訊聯漲停領軍 生技族奔紅

2019-07-02 14:35

台股狹盤整理 終場下跌30點收10,865

2019-07-02 14:13

又傳詐貸案 台企銀、王道銀股價爆量走跌

2019-07-02 14:02

外資保守看台積Q3 推薦12檔耐震股

2019-07-02 13:43

鴻海7月25日除息 郭台銘連七個月加碼股息高達53.49億

2019-07-02 12:27

投資人Q2最想知道的熱門股：台泥、台灣高鐵及玉山金

2019-07-02 11:34

美中兩強相爭 這些股市跌最慘…

2019-07-02 11:31

權證交易額 上半年少四成

2019-07-01 23:52

權證發行標的 增至215種

2019-07-01 23:52

就市論勢／IC設計、食品 可留意

2019-07-01 23:49

電信、餐飲、紡織 強勢

2019-06-28 23:09

正負10%！逆向祕訣 年線乖離率探台股潛力與風險

2019-06-28 10:50

搶息特攻隊 3大撇步大撈1.6兆股息

2019-06-28 10:47

股東會掌聲如雷 嚴陳莉蓮布下3棋局讓裕隆集團脫胎換骨

2019-06-26 13:29

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(下)

2018-07-16 15:33

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(上)

2018-07-16 12:48
看更多

熱門文章

又來了！台指期開盤12秒內千點大震盪

2019-07-03 09:37

「資減價揚」強勢股 躍居台股盤面焦點

2019-07-02 17:26

又傳詐貸案 台企銀、王道銀股價爆量走跌

2019-07-02 14:02

外資保守看台積Q3 推薦12檔耐震股

2019-07-02 13:43

台積電大客戶輝達7奈米肥單被搶 拖累股價重挫

2019-07-03 10:15

資減價揚股 後勁十足

2019-07-02 23:38

5G、智造、AI…台股下半年主打星

2019-07-03 00:51

台股下半年 波動加劇

2019-07-02 23:38

5G網通概念股 後市俏

2019-07-02 23:34

台指期15秒來回震盪千點 期交所否認「胖手指」芭樂單

2019-07-03 11:42

台塑 除息行情失靈

2019-07-02 23:36

期貨早盤胖手指再現 動態退單機制生效

2019-07-03 10:18

台泥、高鐵、玉山金 傳產股查詢最熱

2019-07-02 14:36

新鉅科現增價82.8元 折價幅度約35％

2019-07-02 20:12

新日興 Q2純益估增90%

2019-07-02 23:35

台股7月天 盯四關鍵

2019-07-02 23:38

智崴美國練兵近3年 營收占比上看4成

2019-07-02 16:18

台股狹盤整理 終場下跌30點收10,865

2019-07-02 14:13

第2季網搜爆紅股 竟是這檔摘下冠軍

2019-07-02 12:41

基本面強勢股 扛起人氣大旗

2019-07-02 23:38

緯創董座：醫療結合IT 新動能

2019-07-02 14:38

期貨早盤閃崩500點 期交所動態退單機制啟動

2019-07-03 10:30

昇陽半 單季營收拚雙位數成長

2019-07-02 14:38

歷史經驗 上漲機率六成

2019-07-02 23:38

訊聯漲停領軍 生技族奔紅

2019-07-02 14:35

台股開低整理收跌30.34點 三大法人賣超32.88億

2019-07-02 15:02

航運雙強 資金避風港

2019-07-02 14:35

智崴 今年拚賺一股本

2019-07-02 23:33

中美晶、義隆 瞄準價平

2019-07-02 23:42

立積 前五月EPS 0.38元

2019-07-02 23:33

大盤疲弱拖累 台達電貼息

2019-07-02 14:35

欣技揪谷歌 搶智慧商機

2019-07-02 23:35

Yahoo奇摩第2季爆紅股號 傳產股台泥奪冠

2019-07-02 20:11

康控、GIS 認購火熱

2019-07-02 23:42

宏捷科+10% 連五月上揚

2019-07-02 23:34

原料跌價 台塑、華夏利多

2019-07-02 23:36

智崴攜AIT 飛越美國啟航

2019-07-02 14:38

華碩 奪英國電競NB龍頭

2019-07-02 23:34

大立光、穩懋 押長天期

2019-07-02 23:42

明基材 上月營收成長3%

2019-07-02 23:35
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top