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凱基證券取得美國QI資格 複委託投資美國市場更便利

2019-07-03 07:46經濟日報 記者廖賢龍╱即時報導

凱基證券宣布取得美國國稅局「合格中介機構」（Qualified Intermediary，QI）資格，並追溯至2019年1月1日起適用，台灣投資人透過凱基證券複委託業務投資美國市場的債券、特別股或債券ETF，獲配美國國稅局認可具利息性質的配息將免扣繳30％稅款，對於投資美國市場的台灣投資人將是一大福音，也顯示出凱基證券致力為投資人提供便利及降低投資成本的服務。

美國金融市場向來是全球投資的熱點，亦吸引了偏好配息產品的台灣投資人，透過國內證券商的複委託業務，投資配息型態的有價證券。但因美國稅法的規定，美國上手機構會針對配息預扣繳30％稅款，以致投資人實際領得金額變少，凱基證券為解決投資人之困擾，特申請取得QI資格。

自今（2019）年10月起，將依客戶的稅務居民身分及國籍，對持有美國有價證券所獲取的配息按不同稅率差別扣繳，減輕客戶負擔，台灣投資人透過凱基證券複委託業務投資美國市場的債券、特別股或債券ETF，獲配美國國稅局認可具利息性質之配息將免扣繳30％稅款，投資人可安心投資，免除稅務之煩惱。因QI資格追溯至2019年1月1日起適用，故於2019年1月至10月正式實施QI前被預扣30％稅款的投資人，若符合免扣繳資格，凱基證券將代為將該筆稅款辦理退稅。

凱基證券致力建構良好投資平台，提供投資人便捷友善的複委託業務投資美國市場方式，降低投資成本，免除稅務負擔，並提供投資人海外債、特別股及債券ETF相關資訊參考，是投資人投資海外市場的最佳選擇。

凱基證券取得美國QI資格，複委託投資美國市場更便利。（圖/凱基證券提供）
凱基證券取得美國QI資格，複委託投資美國市場更便利。（圖/凱基證券提供）
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凱基證配息稅款

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