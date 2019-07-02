「資減價揚」強勢股 躍居台股盤面焦點

2019-07-02 17:26 經濟日報 記者 經濟日報 記者 王皓正 ╱即時報導



台股2日狹幅震盪，指數力守10,800點；事實上，在大盤近期震盪整理過程中，許多個股籌碼已被法人吸收，諸如長榮（2603）、華邦電、正文等「資減價揚」強勢族群，現階段均呈現價漲彈升的亮麗走勢。

由於股王大立光等強勢股走勢趨緩，電子指數小漲，台塑除息行情失靈，股價走跌貼息，影響台股量縮震盪整理，指數2日終場收10,865點，下跌30點，成交值1,186億元。

台新投顧副總黃文清表示，台股短期將在11,000至10,700點區間震盪，以個股表現為主；外資動向將是牽動台股後市的關鍵，值得追蹤觀察。

同時，在近期大盤盤整的過程中，觀察部分個股的籌碼，市場融資浮額已被三大法人默默接手，「未來配合產業旺季題材，波段揚升走勢可能又快又急。」黃文清說。

根據統計，兩周以來融資減少超過千張、法人反向買超，且股價強勢的個股，計有13檔，主要分布在PCB、網通、電腦週邊等電子族群，以及金融、航運、汽車、造紙等傳產類股。

進一步分析這些個股，兩周以來融資減少的張數，長榮、華邦電、正文、微星、華通等，融資都減少2,000張以上。同時期，國泰金、長榮、富邦金、微星、華邦電等，則獲法人買超萬張以上。

若就兩周以來的股價走勢來看，則是以微星上漲12.6%最為耀眼，晶電上漲11.1%、長榮上漲10.8%；另外，華邦電、正文、南亞科、華通、榮成、東陽等，也都漲逾6% 。

兆豐國際投顧總經理李秀利認為，由於市場法人顯然已經默默在吸收散戶所釋出的籌碼，如此一來，這些個股的籌碼穩定度便將大增，股價另起波段漲勢的機會也跟著提高許多，更不排除會續有波段行情出現。

價漲、融資減的個股，除電子股外，就股價漲幅及風險大小而言，部分傳產股也逐漸露出投資價值，雖然現在傳產的人氣及認同度尚無法與電子相提並論，但產業的轉機及旺季題材一旦發酵，投資人仍可留意。

展望後市，法人認為，近期台股在回檔修正後，再度反彈向上，先蹲後跳的走勢明確，只是在量能不表態下，仍是防守有餘，攻擊力道略顯不足，短線處於區間震盪的格局，而「在整理走勢中，切忌追高殺低