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滙豐中華投信：投資人下半年將面臨三大主題

2019-07-02 15:45經濟日報 記者黃力╱即時報導

自2019年初以來，投資市場出現大幅反彈，全球股票和債券表現強勁。對於投資人而言，關鍵事件之一便是各國央行的鴿派政策，因此，企業和消費人能夠獲得較為合理的信貸，這也間接地促進了經濟增長；然而，滙豐中華投信說明，儘管現階段市場的氛圍相對樂觀，但未來幾個月內將有三大關鍵主題包括「景氣」、「通膨」與「新興市場」影響市場表現。

一、市場對於景氣過度悲觀。許多投資人仍然對全球經濟增長是否持續與經濟衰退的風險感到擔憂，但是滙豐中華投信認為這些擔憂是不必要的，因為在合理的全球增長、堅實的企業基本面與具支撐性的貨幣政策相互結合下，經濟衰退看起來更像是2021年或是以後的風險；因此，滙豐中華投信預測，全球股市將繼續提供相對具有吸引力的報酬，且穩定的全球經濟活動能夠持續支持企業收入增長。

二、勿輕忽通膨。滙豐中華投信預測短期內全球通貨膨脹不會顯著上升，儘管如此，只要稍有風吹草動，即使僅是微幅的物價指數或者利率的意外上揚，也可能造成固定收益市場的波動，主要的原因是，根據滙豐環球投資管理團隊分析顯示，投資人在幾個債券類別的利率曝險並沒有得到合理的補償；固定收益部份，滙豐中華投信依然看好新興市場政府債券和亞洲企業風險性債券。

三、新興市場將展現優勢。滙豐中華投信認為現階段的新興市場仍有獲利空間，在中國經濟改善的帶動下，新興經濟體的增長有望復甦，即使地緣政治的不確定性仍將構成挑戰，但是某些資產類別的價格仍具有吸引力，若關鍵性風險未如預期出現，這些資產的表現仍有可能超越其他類別。儘管如此，市場對於風險的擔憂可能將限制短期內的上檔空間。

風險因素方面，首先是經濟成長的趨勢下滑，這可能是由於美國景氣加速放緩、中國刺激政策未能奏效，或是企業獲利衰退所致。第二個風險則與政策有關，若美國的經濟表現優於預期，導致通膨及實際利率上升，美國政府可能轉向更為鷹派的立場，這將對投資市場產生重大影響，投資人必須留意這一點。

展望未來，投資人必須關注政策和經濟成長如何演變，以及企業基本面和政治風險的發展。在某種程度上，投資人必須習慣當前的政治不確定性和投資市場不間斷的波動風險，這些挑戰很可能將貫穿2019年並且持續至2020年。

新興市場債券通膨

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