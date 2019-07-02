李秀利：台股下半年大箱型震盪 區間10,000~11,000點

2019-07-02 14:15 經濟日報 記者 經濟日報 記者 王皓正 ╱即時報導



兆豐國際投顧總經理李秀利表示，在美國邊打邊談的貿易戰策略影響下，預期台股下半年仍將處理大箱型區間震盪格局，指數將在10,000至11,000點間整理。

其中，跌深電子、內需受惠、高殖利率股，將是市場焦點。