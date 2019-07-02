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日韓貿易戰？日本反擊「南韓徵用工」的半導體限制令

外資保守看台積Q3 推薦12檔耐震股

2019-07-02 13:43經濟日報 記者趙于萱╱即時報導

台股7月1日反映川習會大漲，今（2）日高檔震盪，摩根士丹利最新台股策略報告指出，因台灣科技業下半年仍面臨眾多變數，買盤激情止於短期，並呼籲接下來提防美中貿易談判將導致波動再起，擇優推薦聯發科（2454）、旺宏與台泥等12檔「耐震股」。

此外，摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻也發布報告指出，美國雖然鬆綁華為禁令，但台積電來自華為砍單的風險未完全解除，預估台積電將於7月18日法說會釋出的第3季營收，季增幅比市場預期的15%低、僅8%，重申台積電「中立」評等。

大摩1日發布的台股策略分析，川普於川習會宣布暫緩調高大陸關稅，同時鬆綁華為禁令，一定程度影響台灣供應鏈，使台股短線有慶祝行情，但進一步來看，美中並未達成正式協議，下半年科技業表現持續面臨變數，而且美中經濟數據均見放緩力道，買盤激情後難再積極追價。

因經濟前景不明，大摩統計，先前市場預估，今年台股獲利約比去年下滑4%，最新至5月底，市場又下調到衰退6%，2020年獲利增幅則從11%，提高到12%；相對多數新興經濟體，台灣今年獲利缺乏吸引力。

大摩維持台股「減碼」評等，並強調波動的主旋律不變，因應潛在的震盪，應循基本面布局利基股，獲大摩推薦的12檔個股，包括聯發科、旺宏、台達電、美律、中租、台泥、億豐、美食、儒鴻、巨大、豐泰、及百和，目標價分為359元、29元、185元、215元、145元、47.4元、320元、255元、500元、250元、270元、及110元。

資料來源：摩根士丹利
資料來源：摩根士丹利
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台股獲利台積電

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