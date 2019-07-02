外資保守看台積Q3 推薦12檔耐震股

2019-07-02 13:43 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ╱即時報導



台股7月1日反映川習會大漲，今（2）日高檔震盪，摩根士丹利最新台股策略報告指出，因台灣科技業下半年仍面臨眾多變數，買盤激情止於短期，並呼籲接下來提防美中貿易談判將導致波動再起，擇優推薦聯發科（2454）、旺宏與台泥等12檔「耐震股」。

此外，摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻也發布報告指出，美國雖然鬆綁華為禁令，但台積電來自華為砍單的風險未完全解除，預估台積電將於7月18日法說會釋出的第3季營收，季增幅比市場預期的15%低、僅8%，重申台積電「中立」評等。

大摩1日發布的台股策略分析，川普於川習會宣布暫緩調高大陸關稅，同時鬆綁華為禁令，一定程度影響台灣供應鏈，使台股短線有慶祝行情，但進一步來看，美中並未達成正式協議，下半年科技業表現持續面臨變數，而且美中經濟數據均見放緩力道，買盤激情後難再積極追價。

因經濟前景不明，大摩統計，先前市場預估，今年台股獲利約比去年下滑4%，最新至5月底，市場又下調到衰退6%，2020年獲利增幅則從11%，提高到12%；相對多數新興經濟體，台灣今年獲利缺乏吸引力。