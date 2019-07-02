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日韓貿易戰？日本反擊「南韓徵用工」的半導體限制令

第2季網搜爆紅股 竟是這檔摘下冠軍

2019-07-02 12:41經濟日報 記者蔡靜紋╱即時報導

Yahoo奇摩股市App根據台股瀏覽量成長幅度，公布公布今年第2季「十大爆紅股號」，受到美中貿易大戰一波未平一波又起影響，台股市場熱門股風向丕變，有別以往幾乎都由電子股囊括的榜單，榜上出現不少傳產奇兵，最熱搜尋股竟是台泥（1101），更跌破不少專家眼鏡，另有台灣高鐵、玉山金兩檔傳產股也攻進前十大。

回顧台股今年初以來，自1月強勢反彈，加權指數迄今仍站穩萬點之上，且美國聯準會鬆口不排除降息以提前因應景氣降溫，使得費半指數與標普500指數再次突破歷史高點。隨著美國加大對華為的封鎖力道，不少華為在台供應商連帶受到波及，加上蘋果出貨旺季尚未來到，以至於電子股上半年吹起寒風。

影響所及，台股投資人在網路上查詢的熱門股號，雖仍以電子股為大宗，但是關注度已略為降低。

Yahoo同時指出，另一方面因進入除權息旺季，可以端出高現金股利，且業績還有成長空間的個股，往往也是投資人研究熱點。尤其是業績穩健的傳產及金融股，因配發高現金股利，便在這次除權息旺季期間聲勢大增。

Yahoo奇摩股市App第2季「十大爆紅股號」，獲得第1名的是台泥，不僅在中國大陸成為前十大龍頭廠商，加上當前水泥價格連番上漲，及先前將香港掛牌的台泥國際私有化，獲利全數挹注在報表上，因而推升股價，6月還原權息後台泥股價高達45.5元，創下歷史新高，成為網友最熱議的股號。

傳統股方面，台灣高鐵隨著增班、增站，加上國內景氣熱絡，高鐵營運也跟著升溫，上市後股價逐漸被墊高；今年高鐵將配發1.4元現金股利，為歷年來最高，此舉讓投資人的關注程度大增，推升排行個股成為爆紅第6名。而股價剛剛創歷史新高的玉山金則是拿下第8名，無論基於股東權益報酬率（ROE）或資產報酬率（ROA）評斷，都是金控股前段班，也持續吸引投資人高度關注。

近期有熱門題材的電子股在爆紅榜中，也拿下四席。排名第3和第5的泰碩、奇鋐，主力產品為散熱周邊配備，在雲端運算大行其道的趨勢下，從網路服務商到中小企業均大舉投入興建資料中心，伺服器的散熱設備於是跟著抬頭，近年營收明顯提升，成為市場熱門標的。

位於第4名的電子代工大廠緯創及第9名的和碩，今年各自配發不錯的現金股利，換算現金殖利率都在6％以上，因此也得到投資人的青睞。

資料來源：Yahoo奇摩股市App。記者蔡靜紋／製表
資料來源：Yahoo奇摩股市App。記者蔡靜紋／製表
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