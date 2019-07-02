鴻海7月25日除息 郭台銘連七個月加碼股息高達53.49億

2019-07-02 12:27 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



台股進入除權息旺季，市場關注指標股除息走勢，台積電6個交易日完成填息，股王大立光除息日程尚未公告，鴻海（2317）則預計7月25日除息，每股配發4元現金股利，創辦人郭台銘從去年11以來，連續七個月加碼買進鴻海，累計持股達133萬7,388張，將可領到53.49億元的股息，甫接任董事長的劉揚偉則可以領到262.48萬元。

鴻海每股4元現金股利將在7月25日除息，合計將發出554.51億元現金股利，最後過戶日7月26日，停止過戶起始日期為7月27日，停止過戶截止日期為7月31日，除權（息）基準日為7月31日；現金股利發放日為8月23日；海外可轉換公司債停止轉換期間為7月5~31日。

郭台銘從去年11月以來持續加碼買進鴻海股票，即使在今年4月17日宣布參選國民黨總統初選後，買股力挺的動作也未停止，連續七個月合計加碼買進3.99萬張，累計個人持股達達133萬7,388張，個人持股比達9.64%。

以郭台銘持股計算，每股4元現金股利，將可以進帳53.49億元的股息；另外，根據證交所公告的董事長劉揚偉持股656張鴻海股票計算，則可獲得262.48萬元的股利。

鴻海股價從5月底緩步走揚，昨日受到華為解禁的消息激勵，股價走揚，今（2）日則是呈現震盪，早盤以79元小跌開出，一度翻紅拉升到79.5元，呈現小漲，盤中跌幅0.5%。