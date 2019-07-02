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鴻海7月25日除息 郭台銘連七個月加碼股息高達53.49億

2019-07-02 12:27經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

台股進入除權息旺季，市場關注指標股除息走勢，台積電6個交易日完成填息，股王大立光除息日程尚未公告，鴻海（2317）則預計7月25日除息，每股配發4元現金股利，創辦人郭台銘從去年11以來，連續七個月加碼買進鴻海，累計持股達133萬7,388張，將可領到53.49億元的股息，甫接任董事長的劉揚偉則可以領到262.48萬元。

鴻海每股4元現金股利將在7月25日除息，合計將發出554.51億元現金股利，最後過戶日7月26日，停止過戶起始日期為7月27日，停止過戶截止日期為7月31日，除權（息）基準日為7月31日；現金股利發放日為8月23日；海外可轉換公司債停止轉換期間為7月5~31日。

郭台銘從去年11月以來持續加碼買進鴻海股票，即使在今年4月17日宣布參選國民黨總統初選後，買股力挺的動作也未停止，連續七個月合計加碼買進3.99萬張，累計個人持股達達133萬7,388張，個人持股比達9.64%。

以郭台銘持股計算，每股4元現金股利，將可以進帳53.49億元的股息；另外，根據證交所公告的董事長劉揚偉持股656張鴻海股票計算，則可獲得262.48萬元的股利。

鴻海股價從5月底緩步走揚，昨日受到華為解禁的消息激勵，股價走揚，今（2）日則是呈現震盪，早盤以79元小跌開出，一度翻紅拉升到79.5元，呈現小漲，盤中跌幅0.5%。

鴻海前董事長郭台銘上午舉行《從郭董到果凍：相信郭台銘》新書發表會。這是由郭台銘以...
鴻海前董事長郭台銘上午舉行《從郭董到果凍：相信郭台銘》新書發表會。這是由郭台銘以第一人稱口述方式，分享他自己從鴻海集團郭董到總統初選參選人果凍的心路歷程與人生哲學。記者杜建重／攝影
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鴻海前董事長郭台銘上午舉行《從郭董到果凍：相信郭台銘》新書發表會。這是由郭台銘以...
鴻海前董事長郭台銘上午舉行《從郭董到果凍：相信郭台銘》新書發表會。這是由郭台銘以第一人稱口述方式，分享他自己從鴻海集團郭董到總統初選參選人果凍的心路歷程與人生哲學。記者杜建重／攝影
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郭台銘。 報系資料照
郭台銘。 報系資料照
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