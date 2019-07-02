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香港佔領立會後開市大漲 港股ETF成交量大增兩倍

2019-07-02 12:07經濟日報 記者林婉琪╱即時報導

G20高峰會周末和平落幕，香港在七一假期結束後開啟補漲行情，恒生指數大漲逾500點，未受反送中佔領立會影響，觀察港股ETF中，正向及槓桿兩倍ETF都呈現小漲，量能則比昨日大增兩倍以上。

港股7月2日開市，在高階智慧型手機類股帶動下，恒生指數突破29,000點，其中舜宇光學大漲逾8%，高偉電子上漲7%，瑞聲科技、比亞迪電子、中國軟件則上漲6%，主要受到華為禁令危機暫時解除帶動。

觀察港股ETF表現，正向及槓桿兩倍最突出，其中FH香港正2（00650L），盤中量能突破200張，較昨日量能大增兩倍以上，富邦恒生國企正2也突破前量，股價方面，四檔正向及槓桿兩倍ETF則呈現小漲或是平盤，顯示仍有投資人欲搶短線反彈。

不過，值得注意的是，香港昨日發起「七一遊行」，示威者佔領立法會，使得政治局勢更為動盪，分析師認為，儘管香港今天開啟落後補漲行情，但政治干擾仍可能對股市產生負向因子。

國泰證期顧問處經理蔡明翰表示，港股今日受到國際股市帶動，啟動落後補漲行情，重新站回29,000點關卡，但從技術面來看，港股相較於亞洲股市落後，主要是受到政治局勢動盪影響，如果抗議事件持續擴大，對香港經濟可能產生負相因子，包括服務業、製造業指數下滑等，投資人短線搶反彈仍須留意基本面變化。

港股香港ETF

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