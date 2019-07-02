投資人Q2最想知道的熱門股：台泥、台灣高鐵及玉山金

2019-07-02 11:34 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖賢龍 ╱即時報導



今年第2季的台股呈現震盪中，投資人最想知道的熱門股是什麼？根據網路搜尋App統計，台泥（1101）、台灣高鐵及玉山金是傳產股中的熱門搜尋股票。

Yahoo奇摩股市App統計，第2季「十大爆紅股號」依序為：台泥、和鑫、泰碩、緯創、奇鋐、台灣高鐵、中環、玉山金、和碩及聯電。

受到美國對華為禁令影響，不少華為在台供應商連帶受到波及，加上蘋果出貨旺季尚未來到，以至於電子股上半年吹起寒風。

因此，在個股方面，從投資人查詢的熱門股號，明顯看出依然以電子股為大宗，但是投資人關注度已略為降低。

另一方面因進入除權息旺季，以近年景氣熱絡程度而言，各家企業普遍端出高於以往的現金股利回饋股東，這時如果業績還有成長空間者，將成為投資人研究的熱點。尤其是業績穩健的傳產及金融股，因配發高現金股利，便在這次除權息旺季期間聲勢大增

比起2018年底的全年榜單、當時十大爆紅股號全數由電子股囊括，此次與過往季度榜單由科技類股領軍的態勢截然不同，同時也充分顯示在短短半年間，因為總體經濟逐漸露出轉折訊號，即使指數波動不大，但投資人對風險的承受度與篩選標的基準，明顯有不小變化。