美中兩強相爭 這些股市跌最慘…

2019-07-02 11:31 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



美中貿易戰火未歇，政經情勢詭譎多變，連帶拖累國際主要股市急墜。若與去年5月底相比，今年5月底國際主要股市，僅有美國道瓊工業指數及那斯達克綜合指數微幅上漲，其餘全盤皆墨，其中又以香港、韓國股市跌勢最慘。

根據主計總處國情統計通報，受到美中貿易爭端因素影響，相較於去年5月底，今年5月底國際主要股市，除了美國道瓊工業指數及那斯達克綜合指數小漲1.6%及0.1%，其餘均呈跌勢。

其中，韓國綜合指數、香港恆生指數跌幅超過一成，新加坡海峽時報指數也跌近一成，跌幅達9.1%；日本日經指數、倫敦金融時報指數及上海綜合指數跌幅介於6~7.2％，我國集中市場加權股價指數則下跌3.5％。

依證券交易所及櫃檯買賣中心統計，今年5月我國上市櫃股票平均每日成交金額1,354億元，較去年同月減少22％；累計1~5月上市櫃股票總成交金額為13.1兆元，也較去年同期減少17.8％，平均每日成交1,360億元，則減16.1％。

按投資人類別觀察，我國上市櫃股票成交金額向以本國自然人所占比重最高，近年來均在六成左右。今年1~5月占比為60.5％，較去年同期減少3.4個百分點。