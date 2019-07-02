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訊聯領軍 生技族群強勢攻高

2019-07-02 10:12經濟日報 記者黃力╱即時報導

受權值股除權息影響，台股今（2）日微幅回檔修正。 報系資料照
受權值股除權息影響，台股今（2）日微幅回檔修正。 報系資料照
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受權值股除權息影響，台股今（2）日微幅回檔修正，盤面上，族群輪動快速，除了光學元件股、MOSFET概念、部分IC設計股、散熱族群等電子股各自表現之外，生技族群在訊聯（1784）攻高帶領下，重啟漲勢，躍為市場焦點。

盤中，上市的中化生漲幅逾7%，和康生、中化漲逾4%，旭富、羅麗芬-KY、寶齡富錦則漲逾3%，喬山、台耀、國光生也有2%以上的表現；而上櫃生技股更為強勢，訊連拉出長紅K，突破盤整態勢，早盤即已鎖住漲停價位，逸達、泰博、美時漲5%以上，基亞、中裕漲4%，其他如浩鼎、穆拉德加捷、奈米醫材、智擎、承德等則漲逾2%。

而就籌碼面觀之，三大法人近十日買超旭富、中生化逾千張最多，而美時、岱宇、國光生、寶齡富錦、神隆、東洋、中裕、麗豐-KY與喬山等也有百張以上的多單布局。

回顧6月表現，喬山漲幅超過50%、岱宇、穆拉德加捷漲20%以上、雙美、中生化、大學光、美時、國光生、奈米醫材、達爾膚與佐登-KY則有10%以上的漲幅。

法人表示，先前受貿易戰影響，資金傾向布局如醫療等防禦性產業，當中，已深化進大眾消費的美容保健類、醫材類別因營運動能穩健，是以較受青睞。

展望後市，因生技產業屬於政策鼓勵的「五加二」產業，且除了在指標股浩鼎因官司告終，其新藥臨床進度、授權和國際合作案同步啟動，以及生技月題材的加持下，新藥、製藥股或仍有一展行情的機會。

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