台積電火速填息 12檔高息電子股看俏

2019-07-01 20:03 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ╱即時報導



美中貿易緊張緩解，台積電（2330）今（1）日強漲9.5元，收248.5元，引領大盤上攻，同時創下六天就填息的飛速紀錄，市場期待高息電子股跟進啟動填息行情，法人認為，相關如世界、合晶等，後市值得留意。

據統計，台積電過去最快填息紀錄是2016年只花三天達陣，今年雖多出一倍時間、六天才填息，但仍創下過去十年第二快的填息紀錄；其中，今天外資為首的法人買盤敲進台積電1.4萬張，堪稱最大功臣，也帶動市場對電子股後市的樂觀想像。

投信法人及日盛投顧協理鐘國忠均指出，台積電扮演台股指標，火速填息燒旺電子股信心，除了短線華為禁令解除，有利半導體和手機族群轉強，市場也寄望台積電7月的法說會不致大幅調整展望，支撐電子股旺季及填息表現。

鐘國忠表示，優先獲買盤回補及殖利率不錯的個股，有機會跟進台積電展開填息，不過他也提醒，若個股填息前先大漲，投資人已賺到股息，或大盤架構有所轉弱，也會反向湧現壓力，建議採分批布局、低進高出的靈活操作。

統計明（2）天起至7月底，還有533家上市櫃公司將除權息，篩選現金股息殖利率大於4%、今天優先獲法人回補及買超500張以上的潛力電子股，包括世界、南亞科、奇力新、臻鼎、漢唐、華邦電、合晶、英業達、原相、技嘉、聯電、及京元電等。

上述籌碼面強勢以華為概念股的京元電，獲法人單日大買9,681張相對突出；日前本土大型投顧重新追蹤京元電，預估未來公司5G收入比重將增至20%以上，未來一年股價挑戰35元。

聯電、華邦電、合晶等半導體股也吸引法人買超千張，自里昂證券喊買聯電以來，法人累積買超已近9,000張。