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綠能跳票 大同21時將開重訊記者會說明

2019-07-01 20:00經濟日報 記者趙于萱╱即時報導

證交所表示，大同（2371）將於晚間21時於證交所三樓記者室，由財務長彭文傑說明子公司綠能因存款不足跳票一事。

目前綠能已經下市，大同今天因台股大漲，跟進飆漲5.8%，收19.85元。

由於太陽能產業景氣低迷，綠能最近一季財報淨值已轉負數；針對綠能發生存款不足退票事件，據報導，綠能指出，將會和廠商展開協商，以換票方式來遞延票據債務。

綠能太陽能產業證交所

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