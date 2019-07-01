中壽EV成長 副董郭瑜玲為現增價抱屈心痛

2019-07-01 16:10 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ╱即時報導



中國人壽今（1）日下午法人說明會，公布107年度之隱含價值為2,726億元，較106年度成長11.4%，每股隱含價值為67.92元。為目前已公布唯一一家EV較去年成長的壽險公司，同時也拉大與市價25元之間距離。副董事長郭瑜玲為20.6元現增價感到心痛，為股價與很努力的經營團隊抱屈。

中壽間隔七年後再再宣布舉辦現增，市場誤解是因為國際會計公報IFRS17，股價遭「錯殺」一度跌破23元，導致現增訂價降至20.6元，副董事長郭瑜玲表示，公司真的悶死了，中壽因現增緘默期，無法發表意見，但其實IFRS17並不可怕，公司準備金非常充足，完全沒有缺口，今年辦理現增跟IFRS17根本無關。

總經理黃淑芬也補充，其實中壽也可以不用辦這次的現增，但因為過去中壽RBC都在300%以上，去年掉到272%，就覺得應該籌資強化一下資本，另外九號公報上路後17號公報未上路前有產生「會計上負債資產無法匹配的問題」，中壽約有2年的差距，希望2025年接軌前有較充裕的財務，加上近來金融市場波動都加劇，除了有較強抵禦能力，現增籌資92餘億元，「未來市場上若有好的標的物出現，我們也可以去參與」。

但是否投資不動產或是其他壽險公司？黃淑芬說，目前沒有壽險公司在評估的，若是不動產一直有在看，目前都還沒有具體的計畫。

中壽法說會公布，108年前5月累積稅後盈餘達 60.7億元，較去年同期成長 29%，每股稅後盈餘為1.51元。除隱含價值與獲利表現亮眼外，5月底淨值為1,081億元，6月25日順利完成92.7億元現金增資，以擬制性基礎計算，5月底淨值及淨值比分別達1,173億元及6.4%，資本適足率(RBC ratio)達316%，遠高於法定要求之200%。

中壽2018年底受到金融市場波動影響，調整後淨值848億元，但因業績表現亮眼，新契約價值達276億元，較106年度大幅增加44.9%，帶動公司價值持續成長，扣除資金成本後，隱含價值為新台幣2,726億元，較106年度增加11.4%。以107年底發行股數40.14億股換算，每股隱含價值為67.92元。本次計算隱含價值之投資報酬率及折現率假設與前一年度相同。

中國人壽持續維持正利差，因應IFRS 17接軌，主管機關自101年起要求各公司每年進行接軌試算，中國人壽自101年至107年負債試算結果顯示準備金皆為適足，沒有缺口。此外，中國人壽108年前5月獲利表現亮眼，累積稅後盈餘達 60.7億元，較去年同期成長 29%，每股稅後盈餘為1.51元，未適用外匯準備金機制每股稅後盈餘為2.11元。避險成本降至1.21%，至今年5月底外匯價格變動準備金餘額增至61.7億元，較去年底增加近一倍。

今年前5月新契約保費收入新台幣約720億元，總保費收入1,263億元，因商品策略持續轉向高價值型分期繳商品，前5月新契約價值達142億元，較去年同期成長54%。此外，中國人壽5月底金融資產未實現損益較去年底大幅回升289億元，淨值為1,081億元，6月25日順利完成92.7億元現金增資，以擬制性基礎計算，5月底淨值以及淨值比分別達1,173億元及6.4%，資本適足率(RBC ratio)達316%，遠高於法定要求之200%。

中國人壽轉投資之大陸建信人壽，目前資產規模已達人民幣1,641億元，今年前5月合併淨利潤約人民幣2.8億元，相較去年同期成長近8成。近年隨著大陸保險監理政策轉向，建信人壽大力推進業務結構調整及優化，今年至5月以來新契約保費242億人民幣，其中分期繳新契約已達41億人民幣，較去年同期22億人民幣大幅成長近一倍，持續朝向高價值型公司邁進。