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香港「七一」反送中：一度衝撞立法會 金鐘緊張4小時對峙

台股價量齊揚 顧立雄：要感謝這個人嗎？

2019-07-01 16:04經濟日報 記者邱金蘭╱即時報導

台股大漲，金管會主委顧立雄今天下午出席活動受訪時表示，他沒有在看大戶、散戶，只看基本面、上市櫃公司營收及產業轉型，這才是根本功夫，美中貿易戰帶給台灣的契機是，生產基地的轉變。

對於5月外資淨匯出，台股未來量能會回升嗎？顧立雄說，量是很重要因素，因從上市櫃合計成交量，去年1,700億元，後來調到1,500億元，又掉到1,300億元，上周大家都在觀望，上市有只剩八、九百億元，量部分顯示投資人都在觀望。

顧立雄說：「今天看起來量有回來，要怎麼說呢，要感謝川普嗎？」只能說今年金融市場很多不確因素，都跟美中貿易戰及地緣政治有很大關係，昨天一下子兩件事都讓投資人有比較安心的感覺，量回來、點數會攀高，回應局勢，是理所當然的結果。

但任何股市仍要回到基本面，他強調，美中貿易戰目前雖和緩，但未來還會如何發展，對全球貿易量、各國經濟成長到底會發什麼影響，仍要觀察。

顧立雄說，美中貿易戰帶給台灣的契機是，生產基地的轉變，長遠來看，若能有效將生產基地從大陸轉回台灣，現在一般廠商作法是有高附加價值回台，沒有高附加價值轉到東南亞去，整個因應未來美中貿易戰持續進行，轉移生產基地作為，台灣轉型動能到何種程度，值得觀察。

顧立雄進一步表示，明天立法院要審資金回台專法，專法會帶來資金充沛動能，但重要的是配合台商回台，生產基地的轉變，若整個帶動產業轉型，拉回台灣產業，不再因過度依賴中國產生某種生產空洞化現象，這個長遠來看，他非常期待這次資金回台、實質投資，產業轉型能成功。

他認為，這對台灣的下一波或下一世代因應不確定時代，是一個非常重要的時刻，股市就是反映各面向，最終還是要看產業轉型帶來基本面的持續改善。

對於投資人信心是否回來？大戶會不會回來？顧立雄說: 「我沒有在看大戶、散戶，主管機關看的是基本面，上市櫃公司營收、基本的產業轉型，才是根本功夫。」

否則川普喊來喊去，回去後誰知道？最近喊華為、關稅，一下又跟金正恩碰面，台灣因應這些變數仍要將體質顧好，顧立雄說： 「我剛強調，中長期來看，高附加價值生產基地轉回台灣，是台灣因應美中貿易戰持續應有的作為，除此無他。」

顧立雄貿易戰

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