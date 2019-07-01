華為概念股搶搶滾 三王單日市值激增3,256億

2019-07-01 15:50 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



華為概念股1日躍身為強勢指標股，由股王大立光(3008)一開盤就跳空漲停直鎖死到終場領軍，權王台積電更是完成填息，大漲作收，鴻海也同步強漲，統計光是三王單日市值合計就增加3,256.92億元；另外，穩懋、聯詠、易華電、南電等則是以漲停作收，表現亮眼。

川習會後釋出正面消息，美中貿易戰暫時休兵，雙方將重啟協商，另外，原本將開徵逾3,000億美元的中國輸美商品25%關稅案也暫停，對華為的禁售令則是有條件的鬆綁。

美中貿易戰趨於緩和，激勵台股開高走高，終場收在10,895.46點，大漲164.63點，成交量1,448.84億元，盤面上以華為概念股的表現強勢，大立光直接跳空以漲停4,240元鎖死到終場，上漲385元，單日市值大增516.28億元，一口氣站上季線及半年線。

另外，台積電在24日除息後一度陷入貼息，今日則是開高走高，順利完成填息，以6天的時間填息，一掃先前的陰霾，終場收在248.5元，上漲9.5元，漲幅3.97%，市值回升到6兆4,437.04億元，單日市值大增2,463.38億元。

鴻海也同步上漲，盤中一度挑戰季線，終場則收在79.4元，上漲2元，漲幅2.58%，市值回升到1兆1,007.22億元，單日市值增加277.26億元；蘋概三王同時也都是華為概念股重要指標，今日股價齊揚，合計3家公司單日市值激增3,256.92億元。

華為概念股齊漲，除了指標股大立光、台積電及鴻海之外，穩懋收在漲停213元、聯詠以漲停190元作收、易華電也以漲停104.5元收盤、南電收在43.25元漲停價位。