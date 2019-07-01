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禁售令解除！華為概念股揚眉吐氣 台股漲164點收10,895

2019-07-01 13:43經濟日報 記者葉子菁╱即時報導

美中貿易戰暫時休兵，且美國解除華為禁售令，激勵台股今日跳空開漲，在股王大立光亮燈漲停、權王台積電順利完成填息等華為概念股漲勢凌人的帶動下，指數盤中一度越過10,900點大關，最高至10,914.85點，而終場以10,895.46點作收，上漲164.43點，成交量放大至1,448.8億元。

美股四大指數上周五全數走漲，而周末川習會順利落幕，在美中雙方突破僵局均釋出善意將重啟談判，美方並表示暫緩3,250億美元商品新一輪加課關稅及對華為的制裁措施，激勵美股期指今日跳漲，並帶動亞洲股市普遍勁揚，包括日股、台股、陸股皆走揚逾1.6%，韓股則開高走低，盤中一度小跌表現相對弱勢。

美國解除對華為部分限制措施，帶動華為概念股今日漲勢凌人，包括股王大立光開盤跳空並一舉亮燈漲停，重返所有均線之上，權王台積電今日也開高走高逾4.5%，僅花6個交易日便順利完成填息，其餘如易華電、聯詠也亮燈漲停，南電一度亮燈漲停，盤中多維持9%以上的漲幅，欣興、日月光投控也有8至9%的漲勢，CCL三雄的台光電一舉亮燈漲停，台燿、聯茂盤中走揚逾7%等等。

而今日除息的主要個股包括穩懋、國泰金、瑞儀、台虹等等，其中穩懋也受惠華為禁令解除、5G商轉及蘋果新款智慧型手機將上市，將帶動功率放大器(PA)需求，今日跳空開高一舉亮燈漲停，順利完成填息;國泰金則開高走揚逾2.4%，瑞儀開高持穩逾3%，台虹則開高走揚逾1%，皆緩步邁向填息之路。

元富投顧協理湯建源表示，美中貿易戰暫時休兵，只要國際股市走穩，台股都有機會在高檔區間震盪，從技術面觀察，加權指數一舉突破多方缺口，只要連續站穩三天、拉回不跌破10,821點，都可視為多頭格局，建議偏多操作，選股則以具題材性、6月營收創新高或者是跌深的華為概念股為主。

美中貿易戰暫時休兵，且美國解除華為禁售令，激勵台股今日跳空開漲。聯合報系資料照
美中貿易戰暫時休兵，且美國解除華為禁售令，激勵台股今日跳空開漲。聯合報系資料照
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