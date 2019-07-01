台股飆 蘋概股、存股型ETN雙爆天量

2019-07-01 13:20 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ╱即時報導



川習會釋出好消息，台股今（1）應聲大漲，除股民最熟悉的指數型ETF爆大量，券商發行不久的ETN也交易活絡，尤以富邦證券發行的富邦特選蘋果N（020000）、富邦存股雙十N（020001）雙雙爆出4,000張以上大量，格外受到關注。

亞股全面噴出，今天台股不只個股活躍，連動股市的元大滬深300正2、富邦上証正2、國泰中國A50正2、富邦VIX、元大台灣50反1等熱門ETF也爆出大量，至下午13時左右，元大滬深300正2已衝出28萬張，富邦VIX達到24萬張，其餘前述ETF也爆出萬張以上。

由券商發行的ETN，自4月底掛牌來相對冷門，不過上周台股震盪，部分買盤選擇ETN做押寶，在今天台股大漲，富邦旗下兩檔ETN最亮眼，包括富邦特選蘋果N走揚3.5%、衝出7,700多張熱量，富邦存股雙十N也上漲1.2%、重返發行價5元，交易量有4,500張。

該二檔ETN自上周以來即緩步放量，周五富邦特選蘋果N達到5,104張，富邦存股雙十N約4,204張，在今天二檔ETN均創下掛牌新大量，已卡位的投資人有機會賺錢。