親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

108年大學指考 化學科試題與解答（含非選）

無知比民粹可怕！沈富雄提11理由：不可找韓國瑜當總統

穩懋漲停 首日達成填息

2019-07-01 12:28經濟日報 記者吳凱中╱即時報導

砷化鎵大廠穩懋（3105）今（1）日展開除權息，受到華為禁令解除影響，帶動今日開盤直攻漲停板，股價來到213元，除息首日即完成填息。受到穩懋帶動，三五族相關個股全新（2455）、IET-KY（4971）等盤中也大漲。

穩懋今日展開除息，配發現金股利5元，以上週末（28日）收盤價199元計算，除息參考價為194元，今日開盤直攻漲停板，最高來到213元，股價連續三天上漲，穩懋不只順利收復200元關卡，同時也完成填息。

在穩懋帶頭喊衝下，三五族股價全面上攻，尤以全新漲勢最為凌厲，盤中大漲逾9%，企圖挑戰漲停板，IET-KY也勁揚逾6%，其他包含宏捷科（8086）、環宇-KY（4991）及華立捷（3688）等都有上漲。

穩懋今日股價強勁，主要還是因美中貿易戰，美國政府解除對華為封鎖令，允許美國企業對華為銷售零組件，有利華為重啟營運動能，身為主要供應商之一的穩懋有望受惠。

穩懋5月營收為13.94億元，月增8.7%，攀上今年以來高點，但年減9%；前五月合併營收62.87億元，年減16%。穩懋先前因美中貿易戰延燒，穩懋出貨狀況受市場質疑，從前五月營收觀察，業績動能確實不如去年同期，但5月起已有回升跡象。

穩懋先前維持既有展望，預估第2季營收雙位數成長，產能利用率恢復到60%至70%，並對未來三個季度充滿信心。法人認為，5G時代即將來臨，會有愈來愈多電信營運商開始商轉，對PA的需求將快速攀升；而5G頻段特性將會讓裝置使用更多PA，有利營運。

穩懋董事長陳進財指出，美中貿易戰「機會大於威脅」，穩懋的客戶相當分散，沒有一家客戶占比大於20%，目前看來，第3季因傳統旺季，美系手機客戶新機拉貨啟動，整體表現優於本季，第4季也不差。

穩懋公司。 聯合報系資料照片／記者曾健祐攝影
穩懋公司。 聯合報系資料照片／記者曾健祐攝影
分享

穩懋華為

相關新聞

台股大漲逾160點 爆量突破10900點

2019-07-01 09:58

台股飆 蘋概股、存股型ETN雙爆天量

2019-07-01 13:20

華為禁令暫解 台積電跳空大漲填息、半導體全面反彈

2019-07-01 10:45

經濟解析／警報未完全解除 法人審慎看台股

2019-07-01 12:27

華為解禁+蘋果新機題材 台積電填息站上季線

2019-07-01 10:46

雙利多激勵 工業富聯股價大漲近6%

2019-07-01 10:38

晶彩科帶量走揚 下半年續攻新領域設備

2019-07-01 10:03

鴻海帶頭衝 鴻家軍全面走揚

2019-07-01 09:57

台股開盤漲90.47點

2019-07-01 09:14

川習會結果優於預期 投顧：台股有望挑戰萬一

2019-07-01 08:50

台股三利多 外資按讚

2019-06-30 23:40

台股短線 三波資金行情助攻

2019-06-30 23:22

三電子族群 外資青睞

2019-06-30 23:21

永豐金權證交易 抽黃金

2019-06-30 22:55

就市論勢／蘋概、電動車 題材熱

2019-06-30 22:44

虛擬貨幣概念股／微星、台達電 法人捧

2019-06-30 22:41

虛擬貨幣概念股／勤誠、動力 後勁十足

2019-06-30 22:41

虛擬貨幣概念股／撼訊、映泰 商機亮眼

2019-06-30 22:41

虛擬貨幣概念股／智原、世芯 營運升溫

2019-06-30 22:41

虛擬貨幣概念股 雄風再起

2019-06-30 22:41

鄭文賢專欄／生醫、5G供應鏈 盤面亮點

2019-06-30 22:22

凱基證膺最佳債券商

2019-06-30 22:22

一周盤前解析／半導體、高殖利率股 靚

2019-06-30 22:22

太空概念股 想像空間大

2019-06-30 22:19

川習會紓壓 除權息行情強心

2019-06-30 12:55

技術指標／他們握手 台股續彈助多

2019-06-30 12:55

電信、餐飲、紡織 強勢

2019-06-28 23:09

正負10%！逆向祕訣 年線乖離率探台股潛力與風險

2019-06-28 10:50

搶息特攻隊 3大撇步大撈1.6兆股息

2019-06-28 10:47

股東會掌聲如雷 嚴陳莉蓮布下3棋局讓裕隆集團脫胎換骨

2019-06-26 13:29

全球大動盪 鎖定ETF撈寶 指數型 原物料避險 短打皆宜

2019-06-24 09:26

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(下)

2018-07-16 15:33

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(上)

2018-07-16 12:48
看更多

熱門文章

台股三利多 外資按讚

2019-06-30 23:40

友達、群創 迎LCD轉單

2019-06-30 22:44

鴻海、台積 認購閃亮

2019-06-30 22:57

三電子族群 外資青睞

2019-06-30 23:21

川習會紓壓 除權息行情強心

2019-06-30 12:55

川習會結果優於預期 投顧：台股有望挑戰萬一

2019-07-01 08:50

上緯賣風電事業 生變

2019-06-30 22:47

美放鬆華為禁令 概念股有望揚眉吐氣

2019-06-30 17:26

虛擬貨幣概念股 雄風再起

2019-06-30 22:41

華為禁令暫解 台積電跳空大漲填息、半導體全面反彈

2019-07-01 10:45

台股短線 三波資金行情助攻

2019-06-30 23:22

太空概念股 想像空間大

2019-06-30 22:19

第一類接觸／和大進入八年黃金期

2019-06-30 22:51

英業達、廣達 搶陸雲端商機

2019-06-30 22:44

台股大漲逾160點 爆量突破10900點

2019-07-01 09:58

創意 毛利率可望回升

2019-06-30 22:43

面板雙虎輕資本策略…打耐力賽

2019-06-30 22:45

華為鬆綁+蘋果新機 大立光漲停、鏡頭股跟進強漲

2019-07-01 09:31

川普將允美企售華為產品 大立光開盤直衝漲停

2019-07-01 09:16

鴻海帶頭衝 鴻家軍全面走揚

2019-07-01 09:57

瑞智觀音廠 新產線投產

2019-06-30 22:48

華為禁令鬆綁助攻 台積電6交易日完全填息

2019-07-01 10:38

技嘉、奇力新 選長天期

2019-06-30 22:57

和大董座沈國榮…搶訂單 變空中飛人

2019-06-30 22:49

華固、麗豐 四檔有看頭

2019-06-30 22:57

半導體警報解除 祥碩率先反攻大漲

2019-07-01 09:32

法人觀點／和大拉貨需求 逐步增強

2019-06-30 22:49

權證教戰／指數類熱戰 選擇空間變大

2019-06-30 12:55

虛擬貨幣概念股／微星、台達電 法人捧

2019-06-30 22:41

華為營運空間增 PCB供應鏈強勢走揚

2019-07-01 09:29

鄭文賢專欄／生醫、5G供應鏈 盤面亮點

2019-06-30 22:22

林昌興：危機解除 原油A股多頭續航

2019-07-01 08:07

全民權證／中美晶 挑逾90天

2019-06-30 22:57

台股大漲 環球晶股價跳高

2019-07-01 10:21

全民權證／南亞科 兩檔聚焦

2019-06-30 22:57

興櫃六小福 帶頭上衝

2019-06-30 22:54

華為解禁+蘋果新機題材 台積電填息站上季線

2019-07-01 10:46

和大股價反彈 改寫5月以來波段新高

2019-07-01 10:19

精誠攜美商 布局資安防禦

2019-06-30 22:43

華為禁令鬆綁 半導體指數大漲逾3%

2019-07-01 10:01
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top