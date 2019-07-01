穩懋漲停 首日達成填息

2019-07-01 12:28 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳凱中 ╱即時報導



砷化鎵大廠穩懋（3105）今（1）日展開除權息，受到華為禁令解除影響，帶動今日開盤直攻漲停板，股價來到213元，除息首日即完成填息。受到穩懋帶動，三五族相關個股全新（2455）、IET-KY（4971）等盤中也大漲。

穩懋今日展開除息，配發現金股利5元，以上週末（28日）收盤價199元計算，除息參考價為194元，今日開盤直攻漲停板，最高來到213元，股價連續三天上漲，穩懋不只順利收復200元關卡，同時也完成填息。

在穩懋帶頭喊衝下，三五族股價全面上攻，尤以全新漲勢最為凌厲，盤中大漲逾9%，企圖挑戰漲停板，IET-KY也勁揚逾6%，其他包含宏捷科（8086）、環宇-KY（4991）及華立捷（3688）等都有上漲。

穩懋今日股價強勁，主要還是因美中貿易戰，美國政府解除對華為封鎖令，允許美國企業對華為銷售零組件，有利華為重啟營運動能，身為主要供應商之一的穩懋有望受惠。

穩懋5月營收為13.94億元，月增8.7%，攀上今年以來高點，但年減9%；前五月合併營收62.87億元，年減16%。穩懋先前因美中貿易戰延燒，穩懋出貨狀況受市場質疑，從前五月營收觀察，業績動能確實不如去年同期，但5月起已有回升跡象。

穩懋先前維持既有展望，預估第2季營收雙位數成長，產能利用率恢復到60%至70%，並對未來三個季度充滿信心。法人認為，5G時代即將來臨，會有愈來愈多電信營運商開始商轉，對PA的需求將快速攀升；而5G頻段特性將會讓裝置使用更多PA，有利營運。