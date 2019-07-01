經濟解析／警報未完全解除 法人審慎看台股

2019-07-01 12:27 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



川習會後，美中貿易戰出現趨於和緩的契機，激勵電子股，尤其是華為概念股強漲，台股大盤指數一舉攻上10,900點之上，出現往上挑戰萬一點的機會，但是，法人同時也示警，目前的情況並不是最終的結果，後續仍存有變數，警報並未完全解除，雖然是中性偏樂觀看待，但要留意追高風險，操作上要「審慎、審慎、再審慎」。

川習會釋出正面結論，美中雙方重新談判，美國暫不開徵逾3,000億美元的關稅，同時同意美國企業可以在不涉及國安的情況下出售設備給華為；美中貿易戰再度出現趨於和緩的契機，且有限度的對華為解禁，暫時解除華為斷鏈的危機，但是並不代表華為風暴已經過去了。

不過，台股今(1)日大漲，由電子股領軍，尤以華為概念股的漲勢最強，股王大立光(3008)漲停鎖死，權王台積電完成填息，大盤指數開高走高攻上10,900點關卡之上，大漲逾170點，盤面上出現向上挑戰11,000點的機會，不過，法人則是提醒要審慎因應，留意追高風險。

華南投顧董事長儲祥生表示，川習會的結論並不是最終結果，後續仍存有變數，尤其是華為警報並不是完全解除，台股大漲，除了反應消息面題材之外，目前資金充裕也是推升今日指數大漲的重要因素，目前對台股看法是中性偏樂觀，但後續仍要謹慎；華為概念股跌深下，目前位於相對低點，因此吸引買盤進駐，大盤指數有機會站上11,000點。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，目前是反應美中雙方趨於和解的消息，推升電子股，尤其是華為概念股的漲勢，但目前大盤已位於相對高的位置，投資人必須要有風險意識；他說，川習會後的結論只是回到5月6日時的情況，暫時不再課徵3,000億美元中國輸美商品25%關稅，在實質上的狀況並沒有改善，目前指數位於5月以來的高點，追高風險須留意。

他指出，台股今日爆量上漲，已經有點背離，且資金過度集中電子股，也不見得是好事，主要是因為目前電子股位階相對較低吸引市場資金搶進，但後續還是要回到基本面來看，今日去追華為概念股、電子股都是追高，但後面的續航力仍有待觀察，雖然目前反彈的架構沒有改變，但是已位居5月來高點，一定要有風險意識；簡伯儀強調，操作上一定要審慎，後續包括外資買超力道，新台幣匯率的走勢都是重要的觀察指標。